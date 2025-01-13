Mide bulantısı nasıl geçer? Mide bulantısına ne iyi gelir? Sebepleri ve iyi gelen yiyecekler

13 Ocak 2025 17:05 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 17:08

Hepimizin sık sık yaşadığı mide bulantısına ne iyi gelir merak ediliyordu. Zencefil tüketimi mide bulantısına iyi gelen yiyecekler arasında yer alıyor. Nane çayı tüketmek mide bulantısının bir miktar azaltır.

Nefes darlığına evde doğal çözümler: Nefes darlığına iyi gelen şeyler, bitkiler, yiyecekler ve çaylar neler?

Nefes darlığına evde doğal çözümler: Nefes darlığına iyi gelen şeyler, bitkiler, yiyecekler ve çaylar neler?

Gün içerisinde hepimizin ara sıra yaşadığı mide bulantısının sebepleri farklılık gösteriyor. Çoğu zaman herhangi bir sağlık sorunundan bazen stresten dolayı mide bulantısı​ yaşayabiliriz. Mide bulantısına iyi gelen yiyecekler ve ilaçlar ile bu sağlık sorunundan kolayca kurtulabiliriz. Bulantı, hazımsızlık, stres​, yol tutması gibi sebeplerden dolayı ortaya çıkabiliyor. Mide bulantısına iyi gelen yiyecekler rahatsızlığı azaltabilmekte.

MİDE BULANTISINA NE İYİ GELİR?

Bulantı esnasında su veya maden suyu içmek midenizi rahatlatabilir. Sağlık sorununu yaşadığınızda tuzlu kraker, haşlanmış patates gibi midenizi yatıştıracak yiyecekleri tercih edebilirsiniz. Bulantınız olduğunuzda soğuk kompress uygulaması bulantınızı hafifletmeye yardımcı olur.

Sağlık sorununu yaşadığınızda hafif ve sindirmesi kolay olan yiyecekleri tercih edebilirsiniz. Öğünlerinizi küçük ve sık olarak uygulamak bulantıyı azaltmaya yardımcı olur. Sıvı tüketimi ve yatarken kafanızı yukarıda tutmak bulantınızı hafifletir.

MİDE BULANTISINA İYİ GELEN YİYECEKLER

Hayatımızın her anında yaşayabileceğimiz mide bulantıları için çeşitli ilaçlar doktor kontorlü ile kullanılabilirken doğal besinler ile bulantıyı geçirmek mümkün.

En sık tercih edilen besinlerden biri zencefil ve muzdur. Zencefil, gingerol ve shogaol bileşenleri içermesi sebebiyle yatıştırıcı özelliğe sahiptir.

Muzda bulunan potasyum sebebiyle midenizdeki bulantı hafifleyebilir. Tuzlu krakerler sık sık tükettiğimiz atıştırmalıklardan biridir ve bulantı esnasında ilk tercih ettiğimiz besinlerden biri olarak biliniyor. Bulantı yaşandığı anda birkaç tane tuzlu kraker tüketimi midenizi hafifletmeye yardımcı olacaktır.

Yoğurt, probiyotik içermesinden dolayı sindirim sisteminize destek olur. Çoğu mide bulantıları sindirim sistemi sorunları nedeniyle meydana gelirken yoğurt tercih etmek doğru bir adım olacaktır.

Limonun kokusunun hafifliği bulantılarda tercih edilirken doğal bir limon dilimi veya kolonya koklamak midenizdeki rahatsızlığı hafifletmeye yardımcı olur. Limon kokusu ve derin nefesler bulantınızı azaltmaya destek olur.

Sıkça tercih edilen papatya çayı, sakinleştirici etkisi ile biliniyor. Midede meydana gelen hazımsızlık için papatya çayı içilebilir.

MİDE BULANTISI NASIL GEÇER?

Mide bulantısı yaşandığında derin ve hafif nefesler alarak rahatsızlığınızı azaltabilirsiniz. Bulantı olması durumunda temiz hava alabilir, nefes egzersizleri yapabilirsiniz.



Rahatsızlığı hissetmeniz halinde tuzlu kraker, haşlanmış patates gibi besinler tüketerek midenizdeki bulantıyı bastırabilirsiniz.

En önemli yöntemlerden biri ise uzanarak istirahat etmektir. Limon kokusunun da bulantıyı hafifletme etkisi olurken tercih edilebilir.

MİDE BULANTISI SEBEPLERİ NEDİR?

Gün içerisinde çoğu kişinin yaşayabileceği mide bulantısının birçok sebebi olabiliyor. Kimi zaman sağlık sorunundan kimi zaman anlık stres ve hazımsızlık dolayısıyla ortaya çıkabilen mide bulantısının sebepleri arasında ağır yiyecekler sebebiyle yaşanan hazımsızlık, yaşanan olaylarda ortaya çıkan stres, araba tutması ve gıda zehirlenmesi​ yer alıyor. Kimi zaman migren hastalığı yaşayanlar sıklıkla mide bulantısı ile karşılaşabiliyor.

Mide bulantılarının artmasının devam etmesi halinde ilk olarak bir uzman doktora görünmelisiniz.

MİDE BULANTISI VE İSHAL NEDEN OLUR?

Çoğu zaman yaşadığımız mide bulantısına ishal eklendiğinde ister istemez korkarız. Sindirim sistemimizde yaşanan rahatsızlıkların ardından meydana gelen bu durumun birçok sebebi olabilir. Gıda zehirlenmesi, bağırsak enfeksiyonu gibi durumlar mide bulantısı ile ishali ortaya çıkartabilir. Bu durumlarda yağsız ve hafif yiyecekler tercih edebilirsiniz.

Bahartlı yiyecekler sindirim sisteminizi zorlayacağından dolayı uzak durulması gereken besinlerden bir tanesidir.

Bulantı ve ishalin 48 saati geçmesinin ardından gelen yüksek ateş, uzman doktora görünmeniz gerektiğine işarettir.