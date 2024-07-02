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Milletvekili olan Murat Kurum bakanlığa atanmasının ardından milletvekilliğinden istifa edecek

Editör: TGRT Haber / Kaynak: TGRT Haber
02 Temmuz 2024 07:02 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 07:12
Milletvekili olan Murat Kurum bakanlığa atanmasının ardından milletvekilliğinden istifa edecek

Bir milletvekili, bakan ya da cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanınca milletvekili görevinden istifa eder mi? Murat Kurum'un Bakan olarak atanmasının ardından vatandaşların merak ettiği sorular arasında yer alan başlıklardan biri de bu oldu.

32590 sayılı Resmi Gazete'ye göre Kabine'de değişiklikler yapıldı.

Cumhurbaşkanı kararı ile Sağlık Bakanlığına Kemal Memişoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ise Murat Kurum atandı.

MİLLETVEKİLİ, BAKAN OLUNCA MİLLETVEKİLİĞİNDEN İSTİFA EDER Mİ?

Bakan olarak atanan Murat Kurum, milletvekilliği görevinden istifa edecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde tüm bakanların bir araya gelip aldığı karara göre, 

Milletvekili olan Murat Kurum bakanlığa atanmasının ardından milletvekilliğinden istifa edecek - 1. Resim

Kabine üyeleri; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 17 bakandan oluşmaktadır.

Her bakan, kendi bakanlığı durumunda yer alan iş ve emri altındaki kamu personelinin yerine getirdiği ve getirecek olduğu işlem ve eylemlerinden sorumludur.

Anayasaya göre milletvekili olarak görev yapamazlar.

Eğer bir milletvekili, cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanırsa milletvekilliği görevinden istifa etmek zorundadır.

Kaynak: TGRT Haber
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