Milli atlet Kayhan Özer olimpiyatlarda erkekler 100 metrede yarışıyor
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
03 Ağustos 2024 12:54 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 13:02
2024 Paris Olimpiyatları'nın 3 Ağustos programı kapsamında milli atlet Kayhan Özer, erkekler 100m eleme yarışına çıkacak. Kayhan Özer'in karşılaşmasına saatler kala kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların cevapları gündeme geldi.
Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Paris Olimpiyatları'nda Türk sporcular madalyalar kazanmaya başladı.
3 Ağustos olimpiyat programı kapsamında milli atlet Kayhan Özer, eleme karşılaşmasına saat 12.55'de çıkacak.
Vatandaşlar tarafından Kahyan Özer'in hayatı ve kariyeri merak edildi.
KAYHAN ÖZER KİMDİR?
Kayhan Özer 11 Haziran 1998 yılında Adana'da dünyaya geldi.
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 4x100 metre bayrak yarışında yarıştı.
Milli sporcu Balkan Atletizm Şampiyonası'nda dört kez, Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda ise iki kez altın madalya aldı.
2021 yılında Konya'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda da altın madalya aldı.
Kaynak: TGRT Haber