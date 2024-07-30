Milli para yüzücü Sümeyye Boyacı, 5 Şubat 2003 tarihinde doğdu

30 Temmuz 2024 14:01 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 14:04

2022 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda 50 m sırtüstü S5 kategorisinde dünya şampiyonu olan başarılı sporcu Sümeyye Boyacı, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanamazken şimdi madalya almayı hedefliyor.

MİLLİ SPORCU SÜMEYYE BOYACI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

5 Şubat 2003 tarihinde Eskişehir'de doğan sporcu, S5 engelli sınıfında; serbest, sırtüstü ve kelebekleme alanlarında mücadele ederken 2019 Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'ndaki 50 m sırtüstü S5 kategorisinde gümüş, 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'ndaki aynı kategoride altın madalya almayı başardı.

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'ndaki performansı ile ilgili şu sözleri söyledi:

"Suya düşen bir hayalim vardı' diyorum ben ona ve ertesi yıl da çok çalışıp kendi kariyerimin de rekorunu kırarak dünya şampiyonasında o madalyayı havuzdan geri almıştım söz verdiğim gibi. Paris Olimpiyatları'nda da yine elimden gelenin en iyisini yapmak, derecemi geliştirmek istiyorum ve umuyorum ki bu geliştirdiğim derece ile bize güzel bir madalya getiririm."

Doğuştan olarak iki kolu olmayan sporcunun kalça çıkıklığı da olurken kendisini yüzme alanında geliştirerek adından söz ettirmeye devam ediyor.

İlkokul eğitimini özel okulda tamamlarken ayaklarıyla yazı yazmayı öğrendi ve küçük yaşlarda ayaklarıyla resim yaptı. 2008 senesinde yüzmeye başlayan isime eğitmeni Çiğdem Abaza, 12 saatte yüzmeyi öğretti.

SÜMEYYE BOYACI'NIN KISACA HAYATI BAŞARILARI

2013 senesinde antrenör Mehmet Bayrak çalışmalara başlayan isim Haziran 2017'da 30. Uluslararası Alman Şampiyonası'nda yarıştı.

50 m sırtüstü gençler B S5 kategorisinde altın madalya kazanırken m kurbağalama S6, 50 m serbest S5 ve 50 m kelebek S5 kategorilerinde ise serilerde elenmişti.

2016 Yaz Paralimpik Oyunları'ndaki 50 m sırtüstü S5 kategorisinde 8. sırada olurken bir sonraki sene Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunları'ndaki 50 m sırtüstü S1-5 kategorisinde bronz madalya almaya hak kazandı.

Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dört farklı kategoride yarışırken 50 m sırtüstü S5 kategorisini 4., 50 m kelebek S5 kategorisini 6., 50 m serbest S5 ile 200 m serbest S1-5 kategorilerini ise 7. sırada tamamladı

2022 Para Yüzme Dünya Şampiyonası’nda 50 m sırtüstü S5 kategorisinde 41.58’lik dereceyle dünya şampiyonu oldu.