Milli Piyango 2025 yılbaşı çeyrek bilet ne kadar veriyor? MPİ Online Milli Piyango'da çeyrek bilet ödülü ne kadar?

31 Aralık 2024 16:36 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 17:02

Yeni yıla girmemize kısa bir süre kaldı. Yeni yıla özel bu akşam Milli Piyango tarafından yılbaşı çekilişi düzenlenecek. Çekiliş için çeyrek bilet alan vatandaşlar büyük ikramiyenin çıkması durumunda ne kadar verildiğini merak etmeye başladı. Bu yıl büyük ikramiye 600 milyon TL olarak belirlendi. Çeyrek bilete büyük ikramiyenin çıkması durumunda bilet sahipleri paranın çeyreğine sahip olacak.

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Milli Piyango 2025 yılbaşı tam bilet ne kadar veriyor? MPİ Online Milli Piyango'da tam bilet ödülü ne kadar?

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Milli Piyango yılbaşı çekilişi bugün saat 18.30'da başlayacak ve 23.30'da sona erecek. Rakamların belli olmasının ardından ise kazanan isimler netleşecek. Bilet alan milyonlarca vatandaş heyecanlı bir şekilde çekilişin saatini beklemeye başladı.

Çekiliş kapsamında ilk önce 4 bin, 5 bin, 10 bin, 50 bin, 100 bin TL miktarında ikramiye dağıtılacak. Büyük ikramiye ve amortinin çekilişi ise en son yapılacak.

Büyük ikramiyenin bu yıl çeyrek bilete çıkması durumunda ne kadar verdiği ise gündem oldu.

MİLLİ PİYANGO 2025 YILBAŞI ÇEYREK BİLET NE KADAR VERİYOR?

Milli Piyango tarafından açıklanan bilgilere 2025 yılbaşı çekilişinde bu yıl 600 milyon TL'nin tamamı garantili olacak. Dağıtılacak toplam ikramiyenin ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olduğu açıklandı.

Çeyrek bilete büyük ikramiyenin çıkması durumunda ise bilet sahibi 600 milyon TL'nin çeyreğini alacak.

Yani ikramiyenin vurduğu çeyrek biletin sahibi olan 150 milyon TL'nin sahibi olacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR 2025?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi "Milli Piyango TV" Youtube kanalından ve resmi internet sitesi üzerinden yapılacak canlı yayın aracılığıyla takip edilebilecek.

Canlı yayını takip edemeyen vatandaşlar ise sonuçları Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden bilet numaraları ile sorgulama yaparak öğrenebilecek.

Büyük ikramiyenin çıktığı numaralar ise saat 23.30'da belli olacak.