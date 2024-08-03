Milli yelkenci Alican Kaynar olimpiyatlarda karma çok gövdeli yarışına 14.05'de çıkacak

03 Ağustos 2024 13:46 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 13:47

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden sporcular arasında yer alan milli yelkenci Alican Kaynar'ın hayatı ve kariyeri gündeme geldi.

3 Ağustos tarihinde karma çok gövdeli yarışına çıkacak olan milli yelkencinin kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor.

ALİCAN KAYNAR'IN OLİMPİYAT KARŞILAŞMASI NE ZAMAN?

Milli yelkenci, Yelken dalında karma çok gövdeli yarışına 3 Ağustos Cumartesi günü saat 14.05'de çıkacak.

ALİCAN KAYNAR KİMDİR?

Alican Kaynar 30 Ekim 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

Fin sınıfında mücadele eden milli yelkenci ilk olarak 2012 Londra Yaz Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil ederek 154 puan ile 18. sırada tamamladı.

Daha sonra 2016 Rio De Janerio ve 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etti.

Portekiz'de düzenlenen Finn Avrupa Şampiyonası'nda 49 yelkencinin arasından 102 puan ile 5. oldu.

ALİCAN KAYNAR HANGİ TAKIMLI?

Alican Kaynar, Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteriyor.

ALİCAN KAYNAR KAÇ YAŞINDA?

1988 yılında doğan milli yelkenci Alican Kaynar, 2024 yılı itibariyle 35 yaşındadır.