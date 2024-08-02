Milli yelkenci Deniz Çınar 2024 Paris Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil ediyor
Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
02 Ağustos 2024 13:28 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 13:32
26 Temmuz 2024 Cuma günü başlayan 2024 Paris Olimpiyatları’nda milli yelkenci Deniz Çınar Ülkemizi temsil edecek.
Fransa’nın ev sahipliği yaptığı 33.Yaz Olimpiyat Oyunları’nda bugün Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu 470 karışık kakım müsabakalarında mücadele edecek.
DENİZ ÇINAR KİMDİR?
8 Aralık 1984 yılında İzmir’de dünyaya gelen 39 yaşındaki milli yelkenci Deniz Çınar, 2008 Yaz Olimpiyatları’nı kardeşi Ateş Çınar ile beraber 28.sırada bitirdi.
2012 Yaz Olimpiyatları’nda kardeşiyle 24.sıraya yükselen Deniz Çınar, 2016 Rio Olimpiyatları’nda 14.oldu.
Kaynak: TGRT Haber