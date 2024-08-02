Milli yelkenci Deniz Çınar 2024 Paris Olimpiyatları’nda ülkemizi temsil ediyor

02 Ağustos 2024 13:28 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 13:32

Milli atlet Tuğba Danışmaz 2024 Paris Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil ediyor

Milli atlet Tuğba Danışmaz 2024 Paris Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil ediyor

Yusuf Dikeç'in ekip arkadaşı Şevval İlayda Tarhan Olimpiyat mücadelesine devam ediyor

Yusuf Dikeç'in ekip arkadaşı Şevval İlayda Tarhan Olimpiyat mücadelesine devam ediyor

Fransa’nın ev sahipliği yaptığı 33.Yaz Olimpiyat Oyunları’nda bugün Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu 470 karışık kakım müsabakalarında mücadele edecek.

DENİZ ÇINAR KİMDİR?

8 Aralık 1984 yılında İzmir’de dünyaya gelen 39 yaşındaki milli yelkenci Deniz Çınar, 2008 Yaz Olimpiyatları’nı kardeşi Ateş Çınar ile beraber 28.sırada bitirdi.

2012 Yaz Olimpiyatları’nda kardeşiyle 24.sıraya yükselen Deniz Çınar, 2016 Rio Olimpiyatları’nda 14.oldu.