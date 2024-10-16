Miss Universe Türkiye 2024 güzeli seçilen Ayliz Duman'ın yaşı ve okuduğu bölüm dikkat çekti

16 Ekim 2024 13:32 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 13:50

Miss Universe Türkiye yarışmasına katılan ve birincilik ile ayrılan Ayliz Duman sosyal medya paylaşımları ile gündem oldu. Güzelliği ile beğeni toplayan isim hakkında kimdir, kaç yaşında merak konusu oldu. 73'üncü Miss Universe (Kâinat) güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek.

Arena CDMX'te düzenlenecek 73'üncü Miss Universe yarışmasında ülkemizi temsil edecek olan Ayliz Duman'ın yarışmadan birinci ayrılmasının ardından aslen nereli olduğu gündeme geldi.

Birinci olan ismi tebrik mesajları da atıldı. Sosyal medyada paylaşımları ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

MİSS UNİVERSE TÜRKİYE 2024 KİM OLDU?

Duman, 16 Kasım 2024 tarihinde Mexico City'de düzenlenecek olan 73. Miss Universe yarışmasında ülkemizi temsil edecek. Yarışmada İlayda Anık 2., Sude Alkan 3. ve Ezgi Yalçın 4. olarak seçildi.

AYLİZ DUMAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

2004 senesinde dünyaya gelen isim Almanya​'da doğdu. Almanca ve İngilizce bilen Duman, Miss Universe Türkiye 2024 yarışmasında birinci oldu.

Ayliz Duman, Türkiye'de eğitimine devam ediyorken Instagram'da paylaşımları da yakından takip ediliyor. Instagram'da "aylizdumann" kullanıcı adıyla bulunuyor ve 167 bin takipçisi var.