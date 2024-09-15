Moana 2, Türkiye'de 29 Kasım 2024 Cuma günü vizyona girecek
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
15 Eylül 2024 17:05 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 17:06
Disney'in popüler animasyon filmi Moana 2'nden yeni bir fragman daha yayınlandı. Fragmanın yayınlanmasının ardından Moana 2'nin Türkiye'de ne zaman vizyona gireceği belli oldu.
Walt Disney Animation Studios tarafından yapılan Moana serisinin yeni filminden fragman yayınlandı.
Başlangıçta Disney+'ta dizi olarak yayınlanması planlanan Moana 2'nin ne zaman vizyona gireceği serisinin hayranları tarafından merak ediliyor.
MOANA 2 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Fragmanda yer alan bilgilere göre Moana 2 ilk olarak 27 Kasım 2024 tarihinde ABD'de vizyona girecek.
Türkiye'de ise film 2 gün sonra 29 Kasım 2024 Cuma günü çıkacak.
Dizinin sinemaların haricinde Disney+'ta yayınlanıp yayınlanmayacağı hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.
MOANA 2 OYUNCULARI KİM?
Moana 2'nin karakterlerini seslendiren isimler şöyle:
- Dawyne Johnson - Maui
- Alan Tudyk - Hei HEi
- Auli'i Cravalho - Moana
- Rachel House - Gramma Tala
- Temeuera Marrison - Chef Tui
- Nicole Scherzinger - Sina
- Rose Matefeo - Loto
- David Fane - Kele
- Khaleesi Lambert Tsuda - Simea
- Hualalai Chung - Moni
- Awhimai Fraser - Matangi
- Gerald Ramsey - Tautai Vasa
Kaynak: TGRT Haber