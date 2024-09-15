Moana 2, Türkiye'de 29 Kasım 2024 Cuma günü vizyona girecek

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

15 Eylül 2024 17:05 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 17:06

Disney'in popüler animasyon filmi Moana 2'nden yeni bir fragman daha yayınlandı. Fragmanın yayınlanmasının ardından Moana 2'nin Türkiye'de ne zaman vizyona gireceği belli oldu.

Walt Disney Animation Studios tarafından yapılan Moana serisinin yeni filminden fragman yayınlandı. Başlangıçta Disney+'ta dizi olarak yayınlanması planlanan Moana 2'nin ne zaman vizyona gireceği serisinin hayranları tarafından merak ediliyor. MOANA 2 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK? Fragmanda yer alan bilgilere göre Moana 2 ilk olarak 27 Kasım 2024 tarihinde ABD'de vizyona girecek. Türkiye'de ise film 2 gün sonra 29 Kasım 2024 Cuma günü çıkacak. Dizinin sinemaların haricinde Disney+'ta yayınlanıp yayınlanmayacağı hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı. MOANA 2 OYUNCULARI KİM? Moana 2'nin karakterlerini seslendiren isimler şöyle: Dawyne Johnson - Maui

Alan Tudyk - Hei HEi

Auli'i Cravalho - Moana

Rachel House - Gramma Tala

Temeuera Marrison - Chef Tui

Nicole Scherzinger - Sina

Rose Matefeo - Loto

David Fane - Kele

Khaleesi Lambert Tsuda - Simea

Hualalai Chung - Moni

Awhimai Fraser - Matangi

Gerald Ramsey - Tautai Vasa İlgili Haberler 2021 yılında vizyona giren Squid Game'in ikinci sezonunun çıkış tarihi açıklandı Türkiye'nin Oscar aday adayı filmi 'Hayat' bazı illerde yeniden vizyona girdi Dayı 2: Bir Adamın Hikayesi filmi 7 Şubat’ta vizyona girecek