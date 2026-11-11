MODD, gayrimenkul sektörüne özel 360 derece hizmet markası RES 360'ı duyurdu!

Gayrimenkul iletişiminde uzmanlaşan MODD Group Reklam Ajansı, inşaat şirketleri, konut geliştiricileri ve markalı konut projelerine yönelik yeni hizmet markası RES 360 by MODD'u duyurdu. Yeni yapı; araştırma ve strateji, marka konumlandırması, kreatif iletişim, reklam filmi prodüksiyonu, yapay zeka destekli görselleştirme, dijital reklam yönetimi ve performans pazarlaması hizmetlerini tek çatı altında, bütünsel bir yaklaşımla sunmayı hedefliyor.

Modelin temelinde yalnızca reklam üretmek değil; projenin hedef kitlesini doğru analiz etmek, pazardaki konumunu güçlendirmek, farklılaşmasını sağlamak ve satış hedeflerini destekleyen tutarlı bir pazarlama süreci kurmak yer alıyor.

KONUT REKLAMCILIĞI DÖNÜŞÜYOR

Uzun yıllar mimari görseller, proje özellikleri ve lokasyon avantajları etrafında şekillenen konut reklamcılığı; bugün yaşam senaryoları, sinematik anlatım, yapay zeka destekli prodüksiyon ve veriye dayalı pazarlama stratejilerini kapsayan daha geniş bir yapıya evriliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Eylül 2026 verileri de pazardaki farklılaşmaya işaret ediyor. Türkiye genelinde toplam konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 azalarak 142 bin 390'a gerilerken, ilk el konut satışları yüzde 3,9 artışla 51 bin 519'a yükseldi. Satış kategorilerinin farklı yönlerde hareket ettiği bu dönemde, projelerin doğru hedef kitleyle buluşturulması ve rekabette doğru konumlandırılması daha fazla önem kazanıyor.

"HENÜZ İNŞA EDİLMEMİŞ YAŞAM ALANLARINI ANLATABİLİYORUZ"

MODD Group Reklam Ajansı Kurucusu Cem Has, konut projelerinde yalnızca yapıları göstermenin artık yeterli olmadığını belirterek şunları söyledi: "Bir konut projesinin mimarisini, sosyal alanlarını ve teknik özelliklerini göstermek önemli. Ancak insanların o projede nasıl bir hayat yaşayabileceklerini hissettirmek çok daha güçlü bir iletişim kurmamızı sağlıyor. Bugün yapay zeka teknolojileri sayesinde henüz inşa edilmemiş yaşam alanlarını gerçekçi, sinematik hikayelerle anlatabiliyoruz."

YAPAY ZEKA İÇERİKLERİ DAHA NİTELİKLİ TALEP GETİRİYOR

Ajansın yönettiği kampanyalardan elde ettiği şirket içi gözlemlere göre, yapay zeka destekli yaşam senaryoları ve sinematik anlatımların kullanıldığı bazı kampanyalarda, geleneksel içeriklerle yürütülen çalışmalara kıyasla daha nitelikli potansiyel müşteri verileri elde edildi.

Has, "Reklam performansını yalnızca kaç kişiye ulaştığımızla veya kaç form topladığımızla değerlendirmiyoruz. Bizim için önemli olan, projeyle gerçekten ilgilenen ve satın alma potansiyeli taşıyan doğru müşteriye ulaşmak" dedi. Has, bu nedenle teknolojiyi yalnızca üretimi hızlandıran bir araç olarak değil, pazarlama stratejisini güçlendiren bir imkan olarak gördüklerini vurguladı.

RES 360 REPORTS SERİSİ YAYINDA

RES 360, sektörün satış ve pazarlama sorunlarını ele alan RES 360 Reports serisini de başlattı. Serinin ilk üç raporu; konut projelerinde talebin satışa dönüşmemesi, artan reklam bütçelerine rağmen nitelikli müşteriye ulaşamama ve aynı bölgedeki projeler arasındaki fiyat ve marka algısı farklılıklarına odaklanıyor. İnşaat şirketlerinin yöneticileri ve pazarlama profesyonelleri için hazırlanan raporlar, karar vericilere uygulanabilir analiz çerçeveleri sunmayı amaçlıyor.

RES 360'ın ortaya çıkışını değerlendiren Has, "17 yılda edindiğimiz deneyim bize şunu gösterdi: Gayrimenkul pazarlamasında marka, kreatif üretim, medya ve satış süreçleri birbirinden ayrı düşünülemez. Amacımız yalnızca projelerin görünürlüğünü artırmak değil, doğru stratejiyle pazardaki değerlerini güçlendirmek" ifadelerini kullandı.