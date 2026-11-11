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Dünya
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Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 12:32
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 12:34

Arjantin’e İran’dan beklenmedik karşılık! Aynı kararı kendi ordusu için aldı

İran yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örügtü ilan eden Arjantine misillemede bulundu. ahran yönetimi, Arjantin Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetlerini "terör örgütü" olarak tanımladı.

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Editor
 Asya Güney
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Arjantin’e İran’dan beklenmedik karşılık! Aynı kararı kendi ordusu için aldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 12:32
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 12:34

ve arasındaki diplomatik gerilim artarken, Arjantin, İran ’nu terör örgütü ilan etti. Bunun üzerine karşılık olarak yönetiminden cevap gecikmedi. Yönetim, Arjantin’e misilleme yaptı.

Arjantin’e İran’dan beklenmedik karşılık! Aynı kararı kendi ordusu için aldı

TERÖR ÖRÜTÜ OLARAK TANIMLADI

Tahran yönetimi, bunun üzerine Arjantin Deniz ve Hava Kuvvetleri’ni ‘’terör örgütü’’ ilan etti. Açıklamada, Arjantin hükümetinin uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı hareket ettiği ve İran'ın resmi silahlı kuvvetlerinin önemli unsurlarından biri olan Devrim Muhafızları Ordusu'nu düşmanca bir girişimle terör örgütü olarak tanımladığı belirtildi.
 

Arjantin’e İran’dan beklenmedik karşılık! Aynı kararı kendi ordusu için aldı

SORUMLULUK ARJANTİN’İN 

İran yönetiminin, karşılıklılık ilkesi doğrultusunda ve 2019 yılında kabul edilen yasa kapsamında bu kararı aldığı ifade edildi. Söz konusu yasanın, ABD'nin Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak tanımlamasını takip eden veya destekleyen ülkelere karşı karşılıklı önlemler alınmasını öngördüğü hatırlatıldı.
İran Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Bu kararın doğuracağı tüm sonuçların tüm sorumluluğu Arjantin hükümetine ait olacaktır" ifadelerine yer verildi.
 

NE OLMUŞTU?

Arjantin, mart ayının sonlarında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü ilan etmişti. yönetimi, kararın gerekçesi olarak Devrim Muhafızları'nın Hizbullah'a verdiği desteği göstermişti.
Arjantin ayrıca, 1994 yılında Buenos Aires'teki AMIA Yahudi toplum merkezine düzenlenen ve 85 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tutmuştu.
Kararın ardından İran Dışişleri Bakanlığı, Arjantin'in adımının ABD ve İsrail hükümetlerinin kışkırtmasıyla atıldığını savunmuştu. Tahran yönetimi söz konusu kararı "stratejik bir hata ve İran milletine affedilemez bir hakaret" olarak nitelendirmişti.

 

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