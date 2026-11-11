Arjantin’e İran’dan beklenmedik karşılık! Aynı kararı kendi ordusu için aldı

İran ve Arjantin arasındaki diplomatik gerilim artarken, Arjantin, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör örgütü ilan etti. Bunun üzerine karşılık olarak Tahran yönetiminden cevap gecikmedi. Yönetim, Arjantin’e misilleme yaptı.

TERÖR ÖRÜTÜ OLARAK TANIMLADI

Tahran yönetimi, bunun üzerine Arjantin Deniz ve Hava Kuvvetleri’ni ‘’terör örgütü’’ ilan etti. Açıklamada, Arjantin hükümetinin uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı hareket ettiği ve İran'ın resmi silahlı kuvvetlerinin önemli unsurlarından biri olan Devrim Muhafızları Ordusu'nu düşmanca bir girişimle terör örgütü olarak tanımladığı belirtildi.



SORUMLULUK ARJANTİN’İN

İran yönetiminin, karşılıklılık ilkesi doğrultusunda ve 2019 yılında kabul edilen yasa kapsamında bu kararı aldığı ifade edildi. Söz konusu yasanın, ABD'nin Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak tanımlamasını takip eden veya destekleyen ülkelere karşı karşılıklı önlemler alınmasını öngördüğü hatırlatıldı.

İran Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Bu kararın doğuracağı tüm sonuçların tüm sorumluluğu Arjantin hükümetine ait olacaktır" ifadelerine yer verildi.



NE OLMUŞTU?

Arjantin, mart ayının sonlarında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü ilan etmişti. Buenos Aires yönetimi, kararın gerekçesi olarak Devrim Muhafızları'nın Hizbullah'a verdiği desteği göstermişti.

Arjantin ayrıca, 1994 yılında Buenos Aires'teki AMIA Yahudi toplum merkezine düzenlenen ve 85 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tutmuştu.

Kararın ardından İran Dışişleri Bakanlığı, Arjantin'in adımının ABD ve İsrail hükümetlerinin kışkırtmasıyla atıldığını savunmuştu. Tahran yönetimi söz konusu kararı "stratejik bir hata ve İran milletine affedilemez bir hakaret" olarak nitelendirmişti.