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Dünya
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Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 12:14
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 12:28

Askeri bilgileri Çin’e uçurabilir! Almanya’dan İHA yasağı

Almanya Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr), Çin yapımı insansız hava araçları ve özel otomobillerinin askeri kışlalara girişini yasakladı. Bundeswehr gerekçe olarak bu tür araçların hassas askeri bilgileri Çin istihbaratına aktarabileceği endişesi taşıdığını ifade etti.

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Editor
 Asya Güney
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Askeri bilgileri Çin’e uçurabilir! Almanya’dan İHA yasağı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 12:14
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 12:28

Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr), artan casusuluk olaylarının üzerine, yapımı insansız hava araçları ile personelin Çin üretimi özel otomobillerinin askeri kışlalara girişini yasakladı.

Askeri bilgileri Çin’e uçurabilir! Almanya’dan İHA yasağı

HABER UÇURABİLİR ENDİŞESİ 

Bundeswehr komuta kademesi, küçük insansız hava araçlarının, tatbikatlara ilişkin hassas verileri, kışla ve eğitim alanlarının görüntülerini ya da Alman silah sistemleri hakkındaki bilgileri Çin istihbarat servislerine aktarabileceğinden endişe ediyor. Bu nedenle söz konusu yasağın hayata geçirildiği ifade ediliyor.
 

Askeri bilgileri Çin’e uçurabilir! Almanya’dan İHA yasağı

TALİMAT VERİLDİ

Çinli üreticilerden temin edilen İHA'ların artık kullanılmaması yönündeki talimat, Bundeswehr birliklerine gönderildi. Talimatta ayrıca Çin üretimi İHA'ların envanterden çıkarılması istendi.
Kışlalara gönderilen talimatta ayrıca askeri personelin şahsi kullanımında olan Çin üretimi otomobillerin de askeri tesislere girişinin yasaklandığı bildirildi.
 

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#Almanya
#Çin
#insansız hava aracı
#casusluk
#Bundeswehr
#Dünya
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