Mossad'a casusluk yapan şahıslar adliyeye sevk edildi

İsrail’in Ortadoğu politikalarına muhalif Türkiye’deki Filistinli aktivistlere yönelik topladıkları bilgileri Mossad’a para karşılığı bilgi aktaran dedektif Serkan Çiçek (Muhammet Fatih Keleş) ve casusluk yapanlara bilgi satan avukat Tuğrulhan Dip, MİT tarafından takibe alınmış, her hareketleri adım adım izlenmişti. MİT'in çalışmalarının tamamlanmasının ardından İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Ekim Cuma günü, şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlemiş, zanlılar gözaltına alınmıştı.

CASUSLUK YAPANLARA BİLGİ SATTI

Türk gizli servisinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, asıl adı Muhammet Fatih Keleş olan Serkan Çiçek'in "İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi" mensubu Faysal Rasheed'la irtibatlı olduğu tespit edilmiş, Çiçek, Rasheed'in İsrail'in Ortadoğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktiviste yönelik ajanlık faaliyetinde bulunduğu belirlenmişti. Avukat Tuğrulhan Dip’in de casusluk yapanlara bilgi sattığı anlaşılırken, her iki ajan da MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla geçtiğimiz Cuma günü yakalanmıştı.

SORGU SONRASI ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER



Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü’nde 4 gündür devam eden sorguları tamamlandı. Zanlılar polisteki işlemlerinin ardından bu sabah ilk olarak sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Zanlılar daha sonra soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.