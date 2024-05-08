MrBeast'in 26 tane Tesla hediye ettiği doğum günü etkinliğine Türkiye'den katılım yok

08 May 2024 17:17 - Güncelleme : 08 May 2024 17:25

MrBeast'in YouTube'da en yüksek aboneli kanal olmasına son 9 milyon abone kaldı

MrBeast'in YouTube'da en yüksek aboneli kanal olmasına son 9 milyon abone kaldı

YouTube'un en popüler ismi MrBeast, 26. yaş gününe özel düzenlediği etkinlikte hayranlarına 26 adet Tesla hediye edeceğini duyurdu.

Ancak, bu etkinliğe Türkiye'den katılım mümkün değil, MrBeast'in bu cömertliğine Türkiye'den katılmak isteyenler katılamayacak.

Türkiye'den bir seçenek sunulmayınca, Türk hayranlar arasında hayal kırıklığı oldu.

Etkinliğe katılamayacak olan Türk takipçiler, sosyal medyada bu duruma tepki gösterirken, bazıları da alternatif çözüm yolları aramaya başladı.

MrBeast'in etkinliğine katılımın neden Türkiye'den mümkün olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak, muhtemel nedenler arasında coğrafi kısıtlamalar veya yerel yasal düzenlemeler yer alabilir.