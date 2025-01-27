MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2025? Sınav tarihi belli oldu
ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre MSÜ sınav başvuruları bugün sona eriyor. Geç başvurular ise 30 Ocak 2025 tarihinde alınacak. Başvuruların sona ermesinin ardından adaylar MSÜ sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Sınav yerlerinin Şubat ayında belli olması bekleniyor.
2025 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan bilgilere göre bugün sona eriyor.
Sınav başvurularının sona ermesinin ardından adaylar sınava girecekleri yerlerin ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.
MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?
MSÜ sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağına dair henüz ÖSYM tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.
ÖSYM'nin MSÜ sınav yerlerini 13 Şubat 2025 Perşembe günü açıklaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl sınav 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilmiş, sınav yerleri ise 22 Şubat 2024 tarihinde açıklanmıştı.
Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin resmi internet sitesine girerek sınav yerlerini öğrenebilmişti. ÖSYM genel olarak sınav yerlerini, sınav tarihinden 10 gün önce açıklıyor.
MSÜ SINAVI NE ZAMAN 2025?
ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre MSÜ sınavı 23 Şubat 2025 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek.
Sınav günü saat 10.00'dan sona binalara alınma işlemi gerçekleştirilmeyecek. Sınav toplam 165 dakika sürecek.