MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2025? Sınav tarihi belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

27 Ocak 2025 10:40 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 10:54

ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre MSÜ sınav başvuruları bugün sona eriyor. Geç başvurular ise 30 Ocak 2025 tarihinde alınacak. Başvuruların sona ermesinin ardından adaylar MSÜ sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Sınav yerlerinin Şubat ayında belli olması bekleniyor.