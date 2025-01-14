MSÜ son başvuru tarihi ne zaman? ÖSYM 2025 sınav ücretlerini açıkladı

14 Ocak 2025 15:59 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 16:11

ÖSYM tarafından MSÜ kılavuzu yayınlandı. Kılavuzun yayınlanmasının arından adaylar 2025 MSÜ son başvuru tarihi ve sınav ücretlerinin ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Açıklanan bilgilere göre başvurular 2-27 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ÖSYM 2025 sınav takvimine göre DGS, AGS, MSÜ, ALES tarihleri belli oldu

ÖSYM 2025 sınav takvimine göre DGS, AGS, MSÜ, ALES tarihleri belli oldu

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın başvuruları 2 Ocak 2025​ tarihinde başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan sınav kılavuzunda başvuruların ne zamana kadar devam edeceği açıklandı.

MSÜ​ SON BAŞVURU​ TARİHİ NE ZAMAN 2025?

ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda yer alan bilgilere göre başvurular 27 Ocak 2025 tarihine kadar devam edecek.

Sınav ücretinin ödemeleri için ise son günün 28 Ocak olduğu açıklandı. 2-27 Ocak tarihleri arasında başvuru yapamayan adaylar için ise geç başvuru gününün 30 Ocak olduğu belirtildi.

Geç başvuru tarihinde yapılan başvurularda sınav ücreti yüzde 50 daha fazla olacak.

MSÜ SINAV ÜCRETİ NE KADAR, NASIL YATIRILIR 2025?

MSÜ sınav ücreti açıklanan bilgilere göre 2025 yılında 450 TL olarak belirlendi.

Adaylar başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak işlemlerini tamamlayacaklar.

Sınav ücretleri ÖSYM'nin resmi internet sayfasından "İşlemler" bölümünde yer alan "Ödemeler" alanından kredi/banka kartı ile yapılabilecek.