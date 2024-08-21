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Müge Anlı'nın ne zaman başlayacağı belli oldu! 2 Eylül'de izleyici ile buluşacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
21 Ağustos 2024 10:35 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 10:44

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, 28 Haziran Cuma günü sezon finali ile ekranlara ara vermişti. Seyircilerin heyecanla beklediği gündüz kuşağı programında her gün farklı konular ele alınırken izleyiciler ise Müge Anlı ne zaman başlayacak 2024 bekliyorken sevindiren haber geldi.

28 Haziran'da ekranlara ara veren Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başlayacağı tarih merakla beklenirken seyirciyi sevindiren haber geldi. 

Programın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile beraber ekranlara geleceği tarih duyuruldu.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?

ATV ekranlarında yayınlanan gündüz kuşağı programı, 2 Eylül itibarıyla izleyici ile buluşmaya devam edecek.

Hafta içi her gün ekranlara gelen Müge Anlı'nın programı 28 Haziran'da sezon arasına girmişti.

Programın başlayacağı tarih mugeanliatv Instagram hesabından duyurulurken "Araştırmacı gazeteci Müge Anlı 2 Eylül Pazartesi atv'de" notu eklendi.

Müge Anlı'nın ne zaman başlayacağı belli oldu! 2 Eylül'de izleyici ile buluşacak - 1. Resim

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

ATV ekranlarının sevilen programı hafta içi her gün 10.00'da ekranlara gelirken çeşitli konular ele alınıyor. Türkiye'nin gündeminde oturan gizemli, duygusal ve farklı olaylar her gün ilgiyle takip edilirken sosyal medyada da oldukça konuşuluyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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