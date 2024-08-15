Müge Anlı'nın ne zaman başlayacağı açıklandı! Yeni sezon 2 Eylül'de ekranlarda olacak

15 Ağustos 2024 14:09 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 14:13

Türkiye'nin en popüler programlarından biri olan ve 16 sezondur devam eden Müge Anlı, 28 Haziran 2024 tarihinde sezon finali yapmıştı.

ATV ekranlarında yayınlanan programın izleyicileri tarafından yeni sezonunun ne zaman başlayacağı ise merak ediliyor.

MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN?

Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'nın ne zaman başlayacağı açıklandı.

Müge Anlı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre program 2 Eylül 2024 tarihinde başlayacak.

2023 yılında da Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı 4 Eylül Pazartesi günü başlamıştı.

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlarda yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının yeni sezonu 2 Eylül Pazartesi günü başlayacak.