Murat Yıldırım Gizli Bahçe’nin erken finali için sessizliğini bozdu

19 Kasım 2024 21:25 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 21:34

Gizli Bahçe dizisinin, beklenmedik bir şekilde hızlıca final yapmasının ardından başrol oyuncusu Murat Yıldırım sessizliğini bozdu.

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Başrollerinde Murat Yıldırım​ ile Ebru Şahin​'in yer aldığı Gizli Bahçe dizisinin, 6. bölümüyle final yapacağı öğrenildi.

Başrol oyuncusu Murat Yıldırım, dizinin erken final yapmasıyla ilgili yöneltilen sorulara dikkat çeken cevaplar verdi.

GİZLİ BAHÇE BİTİYOR MU?

Yapımcılığını TMC Film'in yürüttüğü Gizli Bahçe yayın hayatına 15 Ekim 2024 tarihinde başladı.

İlk bölümünde 3,09 reytingle zayıf bir çıkışa imza atan dizi ikinci bölümünde yaklaşık bir puanlık sıçrama kaydetmesine rağmen bu performansını sürdüremedi.

Dizi yayınlandığı 5 bölümü 3,69 ortalamayla tamamlayabildi.

GİZLİ BAHÇE NEDEN ERKEN FİNAL YAPTI?

Hikâyenin yanlış anlatıldığını ve anlaşılamadığını dile getiren Murat Yıldırım, “Reytingleri ortalamaya yakındı tam da hikâye yeni başlıyordu kendi adıma biraz durmam gerekiyormuş onu anladım uzun zamandır televizyondayım” ifadelerini kullandı.