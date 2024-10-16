Murat Yıldırım, Gizli Bahçe dizisinde Demir karakterini oynuyor
NOW TV ekranlarında yayınlanan Gizli Bahçe dizisinde Demir karakterinin kim olduğu izleyiciler tarafından merak edildi. Ayrıca dizide karakteri oynayan ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın hayatı ve kariyeri de gündem oldu.
Oyuncuları arasında Murat Yıldırım, Ebru Şahin, Kerem Özdoğan, Ezgi Eyüboğlu, Çağdaş Onur Öztürk, Uğur Çavuşluoğlu gibi isimlerin yer aldığı Gizli Bahçe dizisinin ilk bölümü 15 Ekim 2024 tarihinde yayınlandı.
Dizinin ilk bölümünün ardından izleyiciler Demir karakterini oynayan oyuncunun kim olduğunu merak etti.
GİZLİ BAHÇE DEMİR KİM?
Gizli Bahçe dizisinde mimar Demir Akçınar adlı karakteri ünlü oyuncu Murat Yıldırım oynuyor.
MURAT YILDIRIM KİMDİR, İLK HANGİ DİZİDE OYNADI?
Murat Yıldırım, 13 Nisan 1979 yılında Konya'da dünyaya geldi.
Annesi ve babası aslen Mardinli olan ünlü oyuncu Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.
Üniversite yıllarında üç yıl boyunca amatör olarak tiyatro oyunculuğu yapan Murat Yıldırım, kariyerine 2003 yılında atv'de yayınlanan Ölümsüz Aşk dizisinde rol alarak başladı.
Murat Yıldırım'ın rol aldığı diğer yapımlar ise şöyle:
- Büyük Yalan
- Bütün Çocuklarım
- Fırtına
- Asi
- Ey Aşk Nerdesin
- Aşk ve Ceza
- Suskunlar
- Ramo
- Aziz
- Teşkilat
- Ayla
- Nefes: Yer Eksi İki