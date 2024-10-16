Murat Yıldırım, Gizli Bahçe dizisinde Demir karakterini oynuyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

16 Ekim 2024 15:34 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 15:44

NOW TV ekranlarında yayınlanan Gizli Bahçe dizisinde Demir karakterinin kim olduğu izleyiciler tarafından merak edildi. Ayrıca dizide karakteri oynayan ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın hayatı ve kariyeri de gündem oldu.