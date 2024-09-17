Murat Yıldırım ve Ebru Şahin'den Erik Dalı performansı! Danslara yorum yağdı
Başrolünde Ebru Şahin ve Murat Yıldırım'ın yer aldığı Gizli Bahçe dizisinin çekimleri başladı. İlk tanıtımı büyük ilgi gören dizinin başrol oyuncuları Murat Yıldırım ve Ebru Şahin çekim arasındaki eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Erik Dalı şarkısı eşliğinde eğlenen oyunculara yorum yağdı.
Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği Gizli Bahçe dizisinin başrolünde Ebru Şahin ile Murat Yıldırım yer alıyor. Merakla beklenen dizisinin başrol oyuncuları çekimlere devam ederken, setten eğlenceli anları da paylaşmayı ihmal etmiyor.
MURAT YILDIRIM VE EBRU ŞAHİN DE ERİK DALI'NA KAPILDI
Gizli Bahçe dizisi çekimlerine devam eden Ebru Şahin ile Murta Yıldırım sette eğlenceli anlarını takipçileriyle paylaştı. Çekim sırasında sokak müzisyenlerine denk gelen iki oyuncunun Erik Dalı performansı beğeni topladı. Ebru Şahin o anları, "Kartal evreninde kaybolduğumuz o anlar. Müziği duymayanlar dans edenleri deli mi sanıyodu neydi" notuyla paylaştı.
GİZLİ BAHÇE DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Ebru Şahin ve Murat Yıldırım'ın yanı sıra; Kerem Özdoğan, Ezgi Eyüboğlu, Çağdaş Onur Öztürk, Uğur Çavuşoğlu, Zerrin Nişancı, Kubilay Karslıoğlu, Burcu Türünz, Gamze Topuz, Gülin İyigün, Birsen Dürülü, Hakkı Ergök, Cemil Büyükdöğerli, Yıldırım Memişoğlu, Sude Belkıs, Eren Dinç, Toprak Kahraman rol alıyor.