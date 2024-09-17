Çağatay Ulusoy ve Murat Yıldırım'ın bölüm başı ücreti belli oldu! Zirvedeki isim yine değişmedi

17 Eylül 2024 12:43 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 13:05

Oyuncular yeni sezonda yeni dizi projelerine başladı. Geçtiğimiz yıl Gaddar dizisinden bölüm başına 2 milyon TL alan Çağatay Ulusoy, bu sezon ise yeni dizisiyle rekor anlaşamaya imza attı. Böylece Murat Yıldırım zirveyi Çağatay Ulusoy'a kaptırmış oldu.

Yeni sezonda birçok projeden teklif alan Çağatay Ulusoy​, seçimini Eşref Rüya ile yaptı. Rekor ücrete imza atan Çağatay Ulusoy, Murat Yıldırım​'ın Gizli Bahçe dizisindeki rekorunu elinden aldı.

ÇAĞATAY ULUSOY'DAN REKOR ANLAŞMA

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çağatay Ulusoy, yeni dizisi Eşref Rüya ile anlaşma sağladıktan sonra yapım ekibi "dev anlaşma" başlığıyla haberi duyurdu. Geçen sezon Gaddar dizisinde rekor ücret alan Çağatay Ulusoy, yeni sezonda da zirveyi kimseye kaptırmadı. Çağatay Ulusoy yeni sezonda bölüm başı 3,5 milyon TL ücret alacak. Böylece Çağatay Ulusoy,

MURAT YILDIRIM'IN REKORU ELİNDEN ALINDI

Bu sezon Ebru Şahin ile birlikte yeni dizisiyle ekranda olacak Murat Yıldırım'ın bölüm başı alacağı ücret belli oldu. Snob Magazin’in haberine göre; Murat Yıldırım’ın ise ‘Gizli Bahçe’ dizisinden bölüm başı 1 milyon 800 bin TL alacağı iddia edildi