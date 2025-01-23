Muslera Galatasaray'dan ayrılacak mı? "Bitti" hareketi yapmıştı

23 Ocak 2025 10:43 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 10:57

Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera geçtiğimiz günlerde oynanan Dinamo Kiev karşılaşmasında taraftar tarafından ıslıklanmıştı. Muslera'nın yedek kulübesine giderken "bitti" işareti yaptığı görüldü. Olayların ardından Muslera Galatasaray'dan ayrılacak mı sorusu gündeme geldi. Son ortaya çıkan iddialara göre Muslera'nın "ben artık yokum" dediği belirtildi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. maçları kapsamında temsilcimiz Galatasaray, Dinamo Kiev ile karşı karşıya geldi.

3-3 beraberlik ile sonuçlanan karşılaşmanın ardından maç sonu sarı-kırmızılıların efsane kalecisi Fernando Muslera taraftar tarafından ıslıklandı.

Yaşanan ıslıklamaya sinirlenen Uruguaylı file bekçisi soyunma odasına giderken teknik direktör Okan Buruk'a eliyle "bitti" işareti yaptı.

MUSLERA GALATASARAY'DAN AYRILACAK MI?

Sporx'in haberine göre Muslera karşılaşma sonrasında soyunma odasında kendisini sakinleştirmeye çalışan takım arkadaşlarına "Bunu hak etmiyorum. Çok üzgünüm ama sorumlu bensem giderim. 14 yıldır burada hep elimden geleni yaptım ve 2-3 maçla bunun üzeri çiziliyorsa ben de artık yokum" dedi.

Okan Buruk'un ise Muslera ile konuşarak "Sen bu kulübün bir efsanesisin. Futbolda zaman zaman böyle dönemler olur ama sana destek olanların sayısı her zaman fazla. Bizim için bu sene önemli hedefler var ve senden asla vazgeçmeyiz" dediği belirtildi.

Muslera'nın Galatasaray'dan ayrılıp ayrılmayacağı konusunda ise bir açıklama bulunmuyor. File bekçisinin bu sezonun sonuna kadar sarı-kırmızılıların kalesini koruması bekleniyor.

MUSLERA NE ZAMAN GALATASARAY'A GELDİ?

Muslera 2011 yılında Galatasaray'a Lazio'dan 6,75 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu.

Sarı-kırmızılılar ile 428 maça çıkan file bekçisi kariyeri boyunca 7 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 6 Süper Kupa kazandı.