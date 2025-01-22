Nihat Kahveci'den Victor Osimhen'e sert eleştiri: Avrupa takımları almaz!

22 Ocak 2025 00:39 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 00:43

UEFA Avrupa Ligi'nde son sırada yer alan Dinamo Kiev ile kendi evinde 3-3 berabere kalan Galatasaray'da teknik heyete ve futbolculara eleştiriler peş peşe geldi. Eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, sarı-kırmızı ekibin golcüsü Osimhen'i eleştirdi. Kahveci, "Osimhen sürekli ofsayta düşüyor. Sürekli ofsayta düşen bir golcüyü Avrupa takımı alır mı?" dedi.

UEFA Avrupa Ligi​'nde Galatasaray, Dinamo Kiev ile 3-3 berabere kaldı. Mücadeleyle ilgili değerlendirmelerde bulunan futbol yorumcusu Nihat Kahveci, özellikle Victor Osimhen’e yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Kahveci, Osimhen’in performansını hedef alarak, "Osimhen sürekli ofsayta düşüyor. Sürekli ofsayta düşen bir golcüyü Avrupa takımı alır mı?" dedi.

"MUSLERA'DA FORMSUZLUK VAR!"

İşte Nihat Kahveci'nin o sözleri:

"Muslera, sen bunları tutarsın ya. 13 senedir seni izliyoruz, o topu sen kurtarırsın. Seni Muslera​ yapan o anlardı. Bir formsuzluğun var, bunu kabul et. Taraftar tepkisinde haklı mı? Bence böyle olmamalıydı. Net olmayan şeyler, insanları rahatsız eder. Muslera; desin ki 'Sezon sonu gidiyorum, gitmiyorum' neyse ama bir şey söylesin. Sonra bu performanslar olunca seni ıslıklarlar. Kimse, hiçbir kulüpten üstün değil. Herkesin yeri doluyor. Kimileri efsane oluyor, kimileri kestane oluyor. Muslera, Galatasaray efsanesi oldu. Ancak bu maç, tek başına Muslera'ya yazmaz.

"BEN BU MAÇI MAĞLUBİYET OLARAK GÖRÜYORUM"

Galatasaray'da özellikle bu maçtan sonra gündem; acil, çok acil net transferler yapılmalı. 11 maç üst üste gol yiyorsunuz, hala mesaj almadınız mı? 540 dakikada 1 gol atan Dinamo Kiev​, 90 dakikada Galatasaray'a 3 gol attı. Ben bu maçı beraberlik değil, mağlubiyet olarak görüyorum.

"OSIMHEN SÜREKLİ OFSAYTA DÜŞÜYOR"

Osimhen sürekli ofsayta düşüyor. Sürekli ofsayta düşen bir golcüyü Avrupa takımı alır mı? Ismail Jakobs savunmada kötüydü, yenilen gollerde onun da hatası vardı, hücumda da etkisizdi. Kaan Ayhan'ın zaten haftalardır form düşüklüğü var. Galatasaray'ın iki stoperi gol attı ama takım savunmasında ciddi problem var. Okan hoca da artık bu duruma çözüm aramalı."