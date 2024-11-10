Musrati sarı kart sınırında! Başakşehir-Beşiktaş maçında kart görürse Göztepe maçında yok

10 Kasım 2024 15:03 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 15:25

Trendyol Süper Lig'in 12. haftası kapsamında düzenlenecek maçlar kapsamında Başakşehir-Beşiktaş karşılaşması oynanacak. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Musrati'nin sarı kart sınırında olup olmadığı gündeme geldi.

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Süper Lig'de 20 puan ile beşinci sırada yer alan Beşiktaş, 15 puan ile sekizinci sırada bulunan Başakşehir ile bugün saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak olan Başakşehir-Beşiktaş mücadelesine saatler kala Musrati'nin sarı kart sınırında olup olmadığı taraftarlar tarafından merak ediliyor.

MUSRATİ SARI KART SINIRINDA MI?

Beşiktaş'ın oynadığı son 2 maçta kadroda olmasına rağmen forma şansı bulamayan Musrati bu sezon Antalyaspor, Sivasspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında sarı kart görmüştü.

3 sarı kart ile sınırda bulunan futbolcu eğer Başakşehir deplasmanında sarı kart görürse Göztepe karşılaşmasında oynamayacak.

BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ İSTATİSTİKLERİ

Beşiktaş ile Başakşehir toplam 35 kere karşı karşıya geldiler.

Bu karşılaşmaların 11'ini Beşiktaş, 10'unu Başakşehir kazanırken, 14'ü ise berabere sonuçlandı.

Beşiktaş oynanan bu karşılaşmalarda 49 gol atarken, Başakşehir ise 47 kez fileleri havalandırdı.

Son oynanan 5 karşılaşmanın ise 2'sini Beşiktaş, 1'ini Başakşehir kazandı. 3 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı.