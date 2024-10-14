Neler Oluyor Hayatta Nur Tuğba'nın neden ayrıldığı izleyicinin gündeminde

14 Ekim 2024 10:12 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 10:16

Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı’nın uzun süre beraber sunduğu Neler Oluyor Hayatta programında Nur Tuba'nın yer almaması üzerine seyirciler neden ayrıldı araştırmaya başladı. 19 Temmuz tarihinden beri ekranlarda yer almayan ismin yerine Ferda Yıldırım katıldı.

Neler Oluyor Hayatta sunucuları Hakan Ural ile Ferda Yıldırım oldu

Neler Oluyor Hayatta sunucuları Hakan Ural ile Ferda Yıldırım oldu

Ferda Yıldırım, Neler Oluyor Hayatta programının yeni sunucusu oldu

Ferda Yıldırım, Neler Oluyor Hayatta programının yeni sunucusu oldu

Kanal D​ ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta​ programında yaşanan sunucu değişikliği seyircinin dikkatinden kaçmadı.

Hakan Ural​ ile beraber ekranlarda yer alan Nur Tuğba Namlı temmuz ayında programdan ayrıldı.

NUR TUBA NAMLI NEDEN AYRILDI?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programını Nur Tuğba Namlı ve Hakan Ural sunuyordu.

Namlı, 19 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile programdan ayrıldığını duyurmuştu. Temmuz ayından beri ekranlarda yer almayan sunucunun açıklaması şöyle olmuştu:

"Ve artık benim için paylaşmanın ve duygularımı ifade etmenin hele de yazarak çok kolay olmadığı paylaşıma geldi sıra…Dile kolay 4,5 senedir kanald ekranlarındayız ve artık siz de çok net biliyorsunuz ki ailemden biri olarak gördüğüm Hakan Ural​ ile öncesinde de 2,5 senemiz var… etti mi 7 sene o yüzden inanın kelimelere dökmesi çok zor."

NUR TUĞBA NAMLI NEDEN YOK, AYRILDI MI?

Kanal D ekranlarının sevilen programlarından biri olan Neler Oluyor Hayatta, yeni bölümleri ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Hakan Ural ile Nur Tuğba senelerce programı sundu.

Başarılı sunucu Namlı, programdan ayrıldığını temmuz ayında yaptığı paylaşım ile sevenlerine duyurmuştu. Şimdi ise ekranlarda Hakan Ural ile Ferda Yıldırım yer alıyor.

FERDA YILDIRIM VE EŞİ KİMDİR?

28 Nisan 1977 senesinde Ankara'da doğan Yıldırım, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransızca Öğretmenliği bölümünü tamamladı.

Ankara İletişim Fakültesi Spikerlik ve Metin Yazarlığı Sertifikası olan isim Radyo Foreks, Radyo D ve Hür FM gibi kanallarda kariyerine adım attı.

Radyodan sonra 1999 yılında Kanal D ile televizyon ekranlarına geçiş yaptı. Habertürk ve Cine5 ekranlarında da bulunan isim Beyaz TV'de 10 sene boyunca ana haber sundu.

Yıldırım 2018 senesinde Mehmet Yılmazoğlu evlenmişti.