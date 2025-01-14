Nintendo Switch 2 ne zaman çıkacak? Fiyatı ve özellikleri merak edildi

14 Ocak 2025 11:21 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 11:23

Dünyanın en çok satan oyun konsollarından olan Nintendo Switch 2'nin özellikleri sızdırılmaya başlandı. Özelliklerin ortaya çıkmasının ardından Nintendo Switch 2'nin ne zaman çıkacağı gündem oldu. Cihazın 2025 yılının mart veya nisan ayında tanıtılması bekleniyor.

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Japonya merkezli teknoloji devi Nintendo'nun yeni oyun konsolu Switch 2'nin özellikleri ortaya çıkmaya başladı.

Milyonlarca oyuncunun merakla beklediği oyun konsolu hakkında geçtiğimiz günlerde şirketin başkanı da açıklama yapmıştı.

Son günlerde ortaya çıkan görsel sızıntıların ardından ise konsolun ne zaman çıkacağı gündeme geldi.

NİNTENDO SWİTCH 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Uzun süredir dedikodular ile gündeme gelen Nintendo Switch 2'nin bu yıl mart veya nisan ayında tanıtılacağı iddia ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde RAM kapasitesinden ekran boyutuna kadar birçok özelliği sızdırılan Nintendo Switch 2'nin bu yıl mart veya nisan ayında tanıtılacağı iddia ediliyor.

Son zamanlarda özelliklerinde yaşanan sızıntılar da bu iddiaları güçlendiriyor.

Genel olarak firmaların ürünlerinin çıkmasına kısa bir süre kala sızıntılar giderek artmaya başlıyor.

NİNTENDO SWİTCH 2 ÖZELLİKLERİ NELER, FİYATI?

Son ortaya çıkan bilgilere göre Nintendo Swicth 2'nin alt kısmında USB Type-C girişi yer alacak.

3.5 mm kulaklık girişi ile gelecek olan cihazın 8.4 inç, LCD bir panele sahip ekran ile geleceği iddia ediliyor.

Performans açısından ise PlayStation 4 ve Xbox One seviyesine yaklaşması beklenen cihazın 12 GB RAM'e sahip olması bekleniyor.

Nintendo Switch 2'nin fiyatının ise 400 ila 500 dolar aralığında olacağı tahmin ediliyor.