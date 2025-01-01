O Ses Türkiye yılbaşı özel programında kimin şampiyon olduğu belli oldu

01 Ocak 2025 12:46 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 13:09

Her yıl olduğu gibi bu yılda izleyiciler tarafından merakla beklenen O Ses Türkiye yılbaşı özel programı dün yayınlandı. Birçok ünlü ismin katıldığı programda kimin şampiyon olduğu belli oldu. Beyazıt Öztürk kazanan isim oldu.

O Ses Türkiye Yılbaşı jüri üyeleri belli oldu! Sürpriz bir isim gündem oldu

O Ses Türkiye Yılbaşı jüri üyeleri belli oldu! Sürpriz bir isim gündem oldu

O Ses Türkiye Yılbaşı jürileri belli oldu! Ünlü oyuncu da kadroya katıldı

O Ses Türkiye Yılbaşı jürileri belli oldu! Ünlü oyuncu da kadroya katıldı

O Ses Türkiye Yılbaşı programında sürpriz isim! Esra Bilgiç de şarkı söyleyecek

O Ses Türkiye Yılbaşı programında sürpriz isim! Esra Bilgiç de şarkı söyleyecek

Türkiye'nin en popüler yarışma programlarından biri olan O Ses Türkiye​ Yılbaşı​ bölümü dün yayınlandı.

Beril Pozam​, Ersin Arıcı, Aslıhan Güner, Dilan Çiçek Deniz, Barış Yurtçı, Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Giray Altınok, Aleyna Tilki gibi ünlü isimlerin katıldığı programın şampiyonunun kim olduğu ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KİM ŞAMPİYON OLDU?

O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında jüri koltuğunda Hadise, Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Ezgi Mola oturdu.

Acun Ilıcalı​'nın sunuculuğunu yaptığı programda kazanan jüri üyesi ise Beyazıt Öztürk oldu.

Programa katılan konukların tam listesi ise şöyle:

Mert Turak

Esra Bilgiç

Barış Kılıç

Mina Demirtaş

Beril Pozam

Ersin Arıcı

Mina Demirtaş

Diren Polatoğulları

Ülkü Hilal Çiftçi