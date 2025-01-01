O Ses Türkiye yılbaşı özel programında kimin şampiyon olduğu belli oldu
Her yıl olduğu gibi bu yılda izleyiciler tarafından merakla beklenen O Ses Türkiye yılbaşı özel programı dün yayınlandı. Birçok ünlü ismin katıldığı programda kimin şampiyon olduğu belli oldu. Beyazıt Öztürk kazanan isim oldu.
Türkiye'nin en popüler yarışma programlarından biri olan O Ses Türkiye Yılbaşı bölümü dün yayınlandı.
Beril Pozam, Ersin Arıcı, Aslıhan Güner, Dilan Çiçek Deniz, Barış Yurtçı, Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Giray Altınok, Aleyna Tilki gibi ünlü isimlerin katıldığı programın şampiyonunun kim olduğu ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KİM ŞAMPİYON OLDU?
O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında jüri koltuğunda Hadise, Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Ezgi Mola oturdu.
Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı programda kazanan jüri üyesi ise Beyazıt Öztürk oldu.
Programa katılan konukların tam listesi ise şöyle:
- Mert Turak
- Esra Bilgiç
- Barış Kılıç
- Mina Demirtaş
- Beril Pozam
- Ersin Arıcı
- Mina Demirtaş
- Diren Polatoğulları
- Ülkü Hilal Çiftçi
- Berfu - Eser Yenenler
- Aleyna Tilki
- Deniz Baysal
- Barış Yurtçu
- Ömer Başdoğan
- Burak Kut
- Aslıhan Güner
- Dilan Çiçek Deniz
- Sıla Türkoğlu
- Doğukan Güngör
- Giray Altınok