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O Ses Türkiye yılbaşı özel programında kimin şampiyon olduğu belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
01 Ocak 2025 12:46 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 13:09
O Ses Türkiye yılbaşı özel programında kimin şampiyon olduğu belli oldu

Her yıl olduğu gibi bu yılda izleyiciler tarafından merakla beklenen O Ses Türkiye yılbaşı özel programı dün yayınlandı. Birçok ünlü ismin katıldığı programda kimin şampiyon olduğu belli oldu. Beyazıt Öztürk kazanan isim oldu.

Türkiye'nin en popüler yarışma programlarından biri olan O Ses TürkiyeYılbaşı bölümü dün yayınlandı.

Beril Pozam​, Ersin Arıcı, Aslıhan Güner, Dilan Çiçek Deniz, Barış Yurtçı, Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Giray Altınok, Aleyna Tilki gibi ünlü isimlerin katıldığı programın şampiyonunun kim olduğu ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

O Ses Türkiye yılbaşı özel programında kimin şampiyon olduğu belli oldu - 1. Resim

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL KİM ŞAMPİYON OLDU?

O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programında jüri koltuğunda Hadise, Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz ve Ezgi Mola oturdu.

Acun Ilıcalı​'nın sunuculuğunu yaptığı programda kazanan jüri üyesi ise Beyazıt Öztürk oldu.

Programa katılan konukların tam listesi ise şöyle:

  • Mert Turak
  • Esra Bilgiç
  • Barış Kılıç
  • Mina Demirtaş
  • Beril Pozam
  • Ersin Arıcı
  • Mina Demirtaş
  • Diren Polatoğulları
  • Ülkü Hilal Çiftçi

O Ses Türkiye yılbaşı özel programında kimin şampiyon olduğu belli oldu - 2. Resim

  • Berfu - Eser Yenenler
  • Aleyna Tilki
  • Deniz Baysal
  • Barış Yurtçu
  • Ömer Başdoğan
  • Burak Kut
  • Aslıhan Güner
  • Dilan Çiçek Deniz
  • Sıla Türkoğlu
  • Doğukan Güngör
  • Giray Altınok

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Kaynak: TGRT Haber
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