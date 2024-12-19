O Ses Türkiye Yılbaşı jürileri belli oldu! Ünlü oyuncu da kadroya katıldı
Her yıl Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen O Ses Türkiye Yılbaşı programının bu yılki jüri üyeleri belli oldu. Hadise, Gökhan Özoğuz ve Beyazıt Öztürk'ün yanı sıra kadroda sürpriz isim olarak oyuncu Ezgi Mola da yer alacak.
O Ses Türkiye Yılbaşı programında Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını dizisi oyuncularının yanı sıra birçok ünlü isim de yılbaşı gecesinde ekranda olacak. Hadise ve Gökhan Özoğuz'un jüri koltuğunda yer aldığı gecede sürpriz isim olarak Ezgi Mola da yer alacak.
O SES TÜRKİYE YILBAŞI JÜRİ ÜYELERİ BELLİ OLDU
O Ses Türkiye Yılbaşı Özle programının jüri üyeleri belli oldu. 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı programının jüri koltuğunda Ezgi Mola, Gökhan Özoğuz, Hadise ve Beyazıt Öztürk oturacak.
O SES TÜRKİYE YILBAŞINDA KİMLER YARIŞACAK?
O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2025 programında Aslıhan Güner, Deniz Baysal, Esra Bilgiç ve Dilan Çiçek gibi isimler katılacak. Ayrıca Yalı Çaplını oyuncuları Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Ersin Arıca O Ses Türkiye Yılbaşı programında sahne alacak. Cuma akşamları reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti oyuncuları Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör de programda yer alacak isimler arasında.