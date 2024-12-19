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O Ses Türkiye Yılbaşı jürileri belli oldu! Ünlü oyuncu da kadroya katıldı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
19 Aralık 2024 16:31 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 16:31
O Ses Türkiye Yılbaşı jürileri belli oldu! Ünlü oyuncu da kadroya katıldı

Her yıl Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen O Ses Türkiye Yılbaşı programının bu yılki jüri üyeleri belli oldu. Hadise, Gökhan Özoğuz ve Beyazıt Öztürk'ün yanı sıra kadroda sürpriz isim olarak oyuncu Ezgi Mola da yer alacak.

O Ses TürkiyeYılbaşı​ programında Kızılcık Şerbeti​ ve Yalı Çapkını​ dizisi oyuncularının yanı sıra birçok ünlü isim de yılbaşı gecesinde ekranda olacak. Hadise​ ve Gökhan Özoğuz'un jüri koltuğunda yer aldığı gecede sürpriz isim olarak Ezgi Mola da yer alacak. 

O SES TÜRKİYE YILBAŞI JÜRİ ÜYELERİ BELLİ OLDU 

O Ses Türkiye Yılbaşı Özle programının jüri üyeleri belli oldu. 2025 O Ses Türkiye Yılbaşı programının jüri koltuğunda Ezgi Mola, Gökhan Özoğuz, Hadise ve Beyazıt Öztürk oturacak. 

O Ses Türkiye Yılbaşı jürileri belli oldu! Ünlü oyuncu da kadroya katıldı - 1. Resim

O SES TÜRKİYE YILBAŞINDA KİMLER YARIŞACAK?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2025 programında Aslıhan Güner, Deniz Baysal, Esra Bilgiç ve Dilan Çiçek gibi isimler katılacak. Ayrıca Yalı Çaplını oyuncuları Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Ersin Arıca O Ses Türkiye Yılbaşı programında sahne alacak. Cuma akşamları reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti oyuncuları Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör de programda yer alacak isimler arasında. 

O Ses Türkiye Yılbaşı jürileri belli oldu! Ünlü oyuncu da kadroya katıldı - 2. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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