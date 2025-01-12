Okullarda son hafta yoklama alınır mı 2025? Ara tatilin başlamasına son 5 gün

12 Ocak 2025 17:43 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 17:53

Milyonlarca öğrenci bu hafta cuma günü karnelerini alacak. Birinci dönemin bitmesiyle birlikte sömestr tatili yapılacak. Öğrenciler tarafından son hafta okullarda yoklama alınıp alınmayacağı ise merak edildi. 17 Ocak 2025 tarihine kadar yoklama alınmaya devam edilecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 17 Ocak 2025 tarihine sona erecek.

Öğrenciler karnelerini aldıktan sonra 15 günlük bir ara tatile girecekler.

Ara tatilin yakınlaşmasıyla birlikte öğrenciler ve velileri tarafından okullarda son hafta yoklama alınıp alınmayacağı merak edilmeye başlandı.

OKULLARDA SON HAFTA YOKLAMA ALINIR MI 2025?

MEB tarafından paylaşılan bilgilere göre okullarda son haftaya kadar yoklama alınmaya devam edecek.

Bazı durumlarda bu durum yöneticinin kendi takdirine bağlı olarak değişiklik gösterse de MEB tarafından son güne kadar yoklamanın alınması gerektiği belirtiliyor.

MEB son haftalarda yoklama alınmamasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

15 TATİLE KAÇ GÜN KALDI?

İlkokul, ortaokul ve liselerde 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

İkinci dönem 5 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler hafta sonları da dahil olmak üzere toplam 16 gün tatil yapacaklar.

İkinci dönem ise 15 Haziran tarihinde sona erecek.

2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

MEB'in paylaştığı takvime göre 2. dönem ara tatili 8-12 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.