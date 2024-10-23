Oosterwolde'nin Fenerbahçe-Manchester United karşılaşmasında oynamıyor! Sakatlık durumu gündeme geldi

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

23 Ekim 2024 12:00 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 12:09

UEFA Avrupa Ligi kapsamında Fenerbahçe ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Maçın başlamasına saatler kala Oosterwolde'nin neden Fenerbahçe-Manchester United maçında oynamadığı gündeme geldi. Samsun deplasmanında sakatlanan sağ bekin sakatlık durumu belli oldu.

Temsilcimiz Fenerbahçe​, 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Avrupa Ligi kapsamında İngiliz ekibi Manchester United​ ile karşı karşıya gelecek. Maçın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Jayden Oosterwolde​'nin neden oynamadığı merak edilmeye başlandı. OOSTERWOLDE FENERBAHÇE-MANCHESTER UNİTED MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR, YOK? Süper Lig'in dokuzuncu haftası kapsamında oynanan Samsunspor-Fenerbahçe karşılaşmasının 73. dakikasında Oosterwolde sakatlanmıştı. Yapılan kontrollerin ardından açıklanan bilgilere göre başarılı sağ bekin sol dizinin ön çapraz bağ rüptürü (yırtığı) tespit edilmişti. Oosterwolde, Samsunspor maçında yaşadığı sakatlık​ nedeniyle Manchester United maçında forma giyemiyor. OOSTERWOLDE SAKATLIK DURUMU Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol A Takımımızda yaşadıkları sakatlıklar neticesinde MR görüntülenmeleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Cengiz Ünder’in sağ kasık kas tendon bileşkesinde kısmi yırtık, Jayden Oosterwolde’nin ise sol dizinde ön çapraz bağ rüptürü tespit edilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı. Oosterwolde'nin ligin ilk yarısında artık maça çıkması beklenmiyor. Sıkça Sorulan Sorular Oosterwolde kaç ay yok? Oosterwolde'nin en az 5-7 ay arasında sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor. İlgili Haberler Fenerbahçe'de Cengiz Ünder ve Oosterwolde açıklaması Fenerbahçe'ye Oosterwolde ve Cengiz Ünder'den kötü haber! Sakatlıklar sol beki vurdu