ÖSYM tarafından duyuruldu! İSG başvurularının nasıl yapılacağı netleşti

22 Ekim 2024 10:43 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 11:05

2024 İSG sınavının başvurularının başladığı ÖSYM tarafından duyuruldu. Açıklanan bilgilere göre İSG sınavının başvuruları ÖSYM'nin resmi internet sitesinden veya uygulamasından yapılacak.

4 farklı ilde gerçekleşecek olan e-YDS tarihi belli oldu

4 farklı ilde gerçekleşecek olan e-YDS tarihi belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bugün yapılan açıklamaya göre 2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İs Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nın (İSG) başvuruları başladı.

8 Aralık 2024 tarihinde düzenlenecek olan sınavın başvurularının nasıl yapılacağı adaylar tarafından merak ediliyor.

İSG BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre 22 Ekim 2024 saat 10.00.'da başlayan İSG sınavının başvuruları 30 Ekim tarihine kadar yapılabilecek.

Geç başvuruların ise 7 Kasım 2024 tarihinde alınacağı belirtildi.

İSG BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere göre başvurular ÖSYM'nin resmi internet sitesinden veya "ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması" üzerinden gerçekleştirilecek.

2024-İSG/2: Başvuruların Alınmasıhttps://t.co/Mp9Q72S98hpic.twitter.com/WzMxIBP5zM — ÖSYM (@OSYMbaskanligi)

İSG SINAVI NERELERDE YAPILACAK, KODLAR?

İSG başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre sınav 18 ilde bulunan merkezlerde düzenlenecek.

Sertifika alanlarına bağlı olarak başvuran adayların sayısının 1000'den daha az olduğu merkezlerde sınavın yapılıp yapılmayacağına ise ÖSYM karar verecek.

İSG sınavının yapılacağı iller ve kodları ise şöyle: