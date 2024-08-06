Oyuncuları heyecanla beklediği Valorant Gece Pazarı Ağustos 2024 tarihi yaklaşıyor

06 Ağustos 2024 09:30 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 09:31

Valorant'ın PS5 ve Xbox Series X/S kapalı beta testleri 14 Haziran'dan itibaren başlıyor

Valorant'ın PS5 ve Xbox Series X/S kapalı beta testleri 14 Haziran'dan itibaren başlıyor

Oyunseverlerin severek oynadığı Valoran'ta indirimli fiyatların olacağı gece pazarı tarihinin yaklaştığı tahmin ediliyor. Birçok indirimli silah kaplamasının olacağı pazarı heyecanla bekleyenler ise ne zaman olacağını bekliyor.

VALORANT GECE PAZARI TARİHİ NE ZAMAN AĞUSTOS 2024?

Valorant Champions 2024 turnuvası sürdüğü esnada gece pazarının gelmesi iddia edilirken turnuva 1 Ağustos'ta başladı.

Böylece Valorant Gece Pazarı'nın 8-9 Ağustos tarihlerinde oyuna gelmesi tahmin ediliyor.

Bir başka iddiaya göre ise indirimli silah kaplamalarının olduğu etkinlik 16 Ağustos'ta başlayarak 29 Ağustos'ta sona erecek. Henüz tam tarih belli olmazken 2 ayda bir gelen gece pazarının Ağustos ayı içerisinde gelmesi olasılıklar arasında yer alıyor.

VALORANT GECE PAZARI NEDİR, NE İŞE YARAR?

Oyunseverlerin merakla beklediği gece pazarı, oyunun açıldığı esnada sağ üst köşede kart logosu ile yer alır. Oyuncular simgeye tıklaması halinde kartlar çevirir ve indirimli olarak alabileceği öğeleri görür.

Gece Pazarı'nda yer alan ürünler normal fiyatlarının biraz daha altında olurken her oyuncu için farklı öğeler veriliyor.