Paralimpik Oyunları Türkiye 29 Ağustos maç programı belli oldu
Tüm dünyanın yakından takip ettiği Paralimpik Oyunları'nda müsabakalar oynanmaya devam ediyor. Bu yıl Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen etkinlikte 15 farklı branşta 48 kadın ve 46 erkek milli sporcumuz mücadele edecek.
28 Ağustos itibarıyla başlayan organizasyonda heyecan devam ederken Paralimpik Oyunları'nda günün maç programı da belli oldu. 29 Ağustos günü oynanacak olan müsabakalar heyecanla bekleniyor.
PARİS PARALİMPİK OYUNLARI'NDA HANGİ SPORLAR VAR?
Golbol Kadın Milli Takımı, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra atıcılık, eskrim, halter, kürek, masa tenisi, atletizm, tenis, triatlon, judo, okçuluk, tekvando, yüzme ve badminton branşlarında mücadele edilecekken turnuva 8 Eylül'e kadar sürecek.
29 AĞUSTOS PARALİMPİK OYUNLARI TÜRKİYE MAÇ PROGRAMI VE SAATLERİ
Saat 10.00: Okçuluk – Tüm sporcular sıralama atışları
Saat 11.00: Yüzme – Elif İldem – Kadınlar 100 metre sırtüstü eleme
Saat 11.30: Goalball – Türkiye – Brezilya – Kadınlar c grubu karşılaşması
Saat 12.04: Taekwondo – Nurcihan Ekinci Gül – Kadınlar k44 – 47 kilo
Saat 12.10: Badminton – Halime Yıldız – Noriko Ito (Japonya) – Tek kadınlar sl3 c grubu karşılaşması
Saat 12.30: Masa tenisi – Abdullah Öztürk – Nesim Turan – Çift erkekler md8 son 16 turu
Saat 12.30: Yüzme – Sümeyye Boyacı – Meryem Nur Tunuğ – Kadınlar s2 200 metre serbest eleme
Saat 14.45: Masa tenisi – Merve Cansu Demir – Neslihan Kavas – Çift kadınlar wd20 son 16 turu
Saat 15.00: Taekwondo – Ali Can Özcan – Erkekler k44 58 kilo
Saat 15.10: Taekwondo – Meryem Betül Çavdar – Kadınlar k44 52 kilo karışık çiftler xd7 son 16 turu
Saat 18.45: Masa tenisi – Abdullah Öztürk – Hatice Duman
Saat 19.10: Yüzme – Elif İldem – Kadınlar s2 100 metre sırtüstü final (yükselirse)
Saat 21.00: Masa tenisi – Abdullah Öztürk – Nesim Turan – Çift erkekler md8 çeyrek final (yükselirse)
Saat 21.38: Yüzme – Sümeyye Boyacı – Meryem Nur Tunuğ – Kadınlar s5 200 metre serbest final (yükselirse)