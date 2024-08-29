Paralimpik Oyunları Türkiye 29 Ağustos maç programı belli oldu

29 Ağustos 2024 16:23 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 16:30

2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye Görme Engelli B1 Milli Futbol Takımı 1 Eylül saat 19.30'da mücadele edecek

2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye Görme Engelli B1 Milli Futbol Takımı 1 Eylül saat 19.30'da mücadele edecek

28 Ağustos itibarıyla başlayan organizasyonda heyecan devam ederken Paralimpik Oyunları'nda günün maç programı da belli oldu. 29 Ağustos günü oynanacak olan müsabakalar heyecanla bekleniyor.

PARİS PARALİMPİK OYUNLARI'NDA HANGİ SPORLAR VAR?

Golbol Kadın Milli Takımı, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra atıcılık, eskrim, halter, kürek, masa tenisi, atletizm, tenis, triatlon, judo, okçuluk, tekvando, yüzme ve badminton branşlarında mücadele edilecekken turnuva 8 Eylül'e kadar sürecek.

29 AĞUSTOS PARALİMPİK OYUNLARI TÜRKİYE MAÇ PROGRAMI VE SAATLERİ

Saat 10.00: Okçuluk – Tüm sporcular sıralama atışları

Saat 11.00: Yüzme – Elif İldem – Kadınlar 100 metre sırtüstü eleme

Saat 11.30: Goalball – Türkiye – Brezilya – Kadınlar c grubu karşılaşması

Saat 12.04: Taekwondo – Nurcihan Ekinci Gül – Kadınlar k44 – 47 kilo

Saat 12.10: Badminton – Halime Yıldız – Noriko Ito (Japonya) – Tek kadınlar sl3 c grubu karşılaşması

Saat 12.30: Masa tenisi – Abdullah Öztürk – Nesim Turan – Çift erkekler md8 son 16 turu

Saat 12.30: Yüzme – Sümeyye Boyacı – Meryem Nur Tunuğ – Kadınlar s2 200 metre serbest eleme

Saat 14.45: Masa tenisi – Merve Cansu Demir – Neslihan Kavas – Çift kadınlar wd20 son 16 turu

Saat 15.00: Taekwondo – Ali Can Özcan – Erkekler k44 58 kilo

Saat 15.10: Taekwondo – Meryem Betül Çavdar – Kadınlar k44 52 kilo karışık çiftler xd7 son 16 turu

Saat 18.45: Masa tenisi – Abdullah Öztürk – Hatice Duman

Saat 19.10: Yüzme – Elif İldem – Kadınlar s2 100 metre sırtüstü final (yükselirse)

Saat 21.00: Masa tenisi – Abdullah Öztürk – Nesim Turan – Çift erkekler md8 çeyrek final (yükselirse)

Saat 21.38: Yüzme – Sümeyye Boyacı – Meryem Nur Tunuğ – Kadınlar s5 200 metre serbest final (yükselirse)