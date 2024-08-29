2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye Görme Engelli B1 Milli Futbol Takımı 1 Eylül saat 19.30'da mücadele edecek

29 Ağustos 2024 15:53 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 16:12

Paris Paralimpik Oyunları’nda Türkiye’den 48 kadın ve 46 erkek sporcu yer alacak

Paris Paralimpik Oyunları’nda Türkiye’den 48 kadın ve 46 erkek sporcu yer alacak

Google'da Doodle olan Paris 2024 Paralimpik Oyunları açılış töreni TRT Spor ve Yıldız'da yayınlanacak

Google'da Doodle olan Paris 2024 Paralimpik Oyunları açılış töreni TRT Spor ve Yıldız'da yayınlanacak

2024 Paris Paralimpik Oyunları 28 Ağustos'ta başlayıp 8 Eylül'e kadar devam edecek

2024 Paris Paralimpik Oyunları 28 Ağustos'ta başlayıp 8 Eylül'e kadar devam edecek

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları, 28 Ağustos tarihinde düzenlenen açılış töreninin ardından başladı.

29 Ağustos 2024 tarihinde ilk karşılaşmaların oynanmasının ardından vatandaşlar Türkiye Görme Engelli B1 Milli Futbol Takımı'nın maçının ne zaman ve kimle olduğunu merak etmeye başladı.

2024 PARALİMPİK OYUNLARI'NDA TÜRKİYE GÖRME ENGELLİ MİLLİ FUTBOL TAKIMI MAÇI NE ZAMAN?

2024 Paralimpik Oyunları'nın takvimine göre Türkiye Görme Engelli B1 Milli Futbol Takımımız ilk maçına 1 Eylül Pazar günü saat 19.30'da çıkacak.

2024 PARALİMPİK OYUNLARI TÜRKİYE GÖRME ENGELLİ MİLLİ FUTBOL TAKIMI KİMLE KARŞILAŞACAK?

A grubunda yer alan Türkiye Görme Engelli B1 Milli Futbol Takımımız, Brezilya ekibi ile karşılaşacak.

Takımın kadrosunda yer alan milli futbolcularımız şöyle: