2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye Görme Engelli B1 Milli Futbol Takımı 1 Eylül saat 19.30'da mücadele edecek
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
29 Ağustos 2024 15:53 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 16:12
Türkiye Görme Engelli B1 Milli Futbol Takımımızın 2024 Paralimpik Oyunları'nda ilk maçına ne zaman çıkacağı ve rakibi belli oldu.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları, 28 Ağustos tarihinde düzenlenen açılış töreninin ardından başladı.
29 Ağustos 2024 tarihinde ilk karşılaşmaların oynanmasının ardından vatandaşlar Türkiye Görme Engelli B1 Milli Futbol Takımı'nın maçının ne zaman ve kimle olduğunu merak etmeye başladı.
2024 PARALİMPİK OYUNLARI'NDA TÜRKİYE GÖRME ENGELLİ MİLLİ FUTBOL TAKIMI MAÇI NE ZAMAN?
2024 Paralimpik Oyunları'nın takvimine göre Türkiye Görme Engelli B1 Milli Futbol Takımımız ilk maçına 1 Eylül Pazar günü saat 19.30'da çıkacak.
2024 PARALİMPİK OYUNLARI TÜRKİYE GÖRME ENGELLİ MİLLİ FUTBOL TAKIMI KİMLE KARŞILAŞACAK?
A grubunda yer alan Türkiye Görme Engelli B1 Milli Futbol Takımımız, Brezilya ekibi ile karşılaşacak.
Takımın kadrosunda yer alan milli futbolcularımız şöyle:
- Semih Deniz
- Oğzuhan Yokus
- Celal Coban
- Hasan Satay
- Muhammed Ali Oktem
- Emre Aslan
- Kerem Yıldırır
- Hüseyin Saygılı
- Ertuğrul Demirel
- Recep Aydeniz
Kaynak: TGRT HABER