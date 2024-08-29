Paris Paralimpik Oyunları’nda Türkiye’den 48 kadın ve 46 erkek sporcu yer alacak

29 Ağustos 2024 09:32 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 09:39

Google'da Doodle olan Paris 2024 Paralimpik Oyunları açılış töreni TRT Spor ve Yıldız'da yayınlanacak

Google'da Doodle olan Paris 2024 Paralimpik Oyunları açılış töreni TRT Spor ve Yıldız'da yayınlanacak

2024 Paris Paralimpik Oyunları 28 Ağustos'ta başlayıp 8 Eylül'e kadar devam edecek

2024 Paris Paralimpik Oyunları 28 Ağustos'ta başlayıp 8 Eylül'e kadar devam edecek

Dünyanın her yerinden ilgiyle takip edilen Paralimpik Oyunları başlarken Türkiye'nin kaç sporcusu var merak edilmişti. Açılış töreni ile başlayan organizasyonda günün programı ve sonuçları da ilgiyle takip ediliyor.

PARALİMPİK OYUNLARI KAÇ TÜRK SPORCU VAR?

Paris'te düzenlenen organizasyona 15 farklı branşta 48 kadın ve 46 erkek milli sporcu katılacak.

PARALİMPİK OYUNLARI'NDA HANGİ BRANŞLAR VAR?

28 Ağustos'ta başlayan müsabakalar 8 Eylül'e kadar sürecekken Golbol Kadın Milli Takımı, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra atıcılık, eskrim, halter, kürek, masa tenisi, atletizm, tenis, triatlon, judo, okçuluk, tekvando, yüzme ve badminton branşlarında mücadele edilecek.

PARALİMPİK OYUNLARI PROGRAMI VE SONUÇLARI 29 AĞUSTOS?

Günün müsabaka takvimi şöyle:

Saat 10.00: Okçuluk – Tüm sporcular sıralama atışları

Saat 11.00: Yüzme – Elif İldem – Kadınlar 100 metre sırtüstü eleme

Saat 11.30: Goalball – Türkiye – Brezilya – Kadınlar c grubu karşılaşması

Saat 12.04: Taekwondo – Nurcihan Ekinci Gül – Kadınlar k44 – 47 kilo

Saat 12.10: Badminton – Halime Yıldız – Noriko Ito (Japonya) – Tek kadınlar sl3 c grubu karşılaşması

Saat 12.30: Masa tenisi – Abdullah Öztürk – Nesim Turan – Çift erkekler md8 son 16 turu

Saat 12.30: Yüzme – Sümeyye Boyacı – Meryem Nur Tunuğ – Kadınlar s2 200 metre serbest eleme

Saat 14.45: Masa tenisi – Merve Cansu Demir – Neslihan Kavas – Çift kadınlar wd20 son 16 turu

Saat 15.00: Taekwondo – Ali Can Özcan – Erkekler k44 58 kilo

Saat 15.10: Taekwondo – Meryem Betül Çavdar – Kadınlar k44 52 kilo karışık çiftler xd7 son 16 turu

Saat 18.45: Masa tenisi – Abdullah Öztürk – Hatice Duman

Saat 19.10: Yüzme – Elif İldem – Kadınlar s2 100 metre sırtüstü final (yükselirse)

Saat 21.00: Masa tenisi – Abdullah Öztürk – Nesim Turan – Çift erkekler md8 çeyrek final (yükselirse)

Saat 21.38: Yüzme – Sümeyye Boyacı – Meryem Nur Tunuğ – Kadınlar s5 200 metre serbest final (yükselirse)