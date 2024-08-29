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Türkiye, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda 15 madalya aldı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
29 Ağustos 2024 10:02 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 10:06
Türkiye, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları&#039;nda 15 madalya aldı

Tokyo'da düzenlenen hem olimpiyat hem de paralimpik oyunlarında Türkiye tüm branşlarda başarılı şekilde mücadele ederken 2024 Paris Paralimpik Oyunlarınları'nda heyecan başlarken Türkiye kaç tane madalya aldı, hangi branşta merak ediliyor.

28 Ağustos itibarıyla başlayan Paralimpik Oyunları'nda mücadeleler devam ediyorken madalya alan Türk sporcular da gündeme geldi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 13 branşta 87 sporcuyla mücadele ettik.

TÜRKİYE PARALİMPİK OYUNLARDA KAÇ MADALYA ALDI, SIRALAMA NEDİR?

Tokyo'da düzenlenen organizasyonda 87 sporcumuz yer alırken 2 altın, 4 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplamda 15 madalya kazandık.

2020 yılında düzenlenen oyunlarda Çin 96 altın, 60 gümüş ve 51 bronz olmak üzere 207 madalya alırken Büyük Britanya 41 altın, 38 gümüş, 45 bronz olmak üzere 124 aldı. ABD ise genel madalya sıralamasında üçüncü oldu.

Türkiye, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda 15 madalya aldı - 1. Resim

PARALİMPİK OYUNLARI MADALYA ALAN TÜRK SPORCULAR

Tokyo Olimpiyatları'nda 42. sırada yer alırken 15 madalya kazandık. Golbol Kadın Milli Takımı şampiyon olurken Masa tenisinde mücadele eden Abdullah Öztürk altın madalya kazandı.

Kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde Sevilay Öztürk, bronz madalyayı almaya hak kazandı.

Türkiye, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda 15 madalya aldı - 2. Resim

Erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu gümüş, Bahattin Hekimoğlu bronz, makaralı yay karışık takımda Öznur Cüre-Bülent Korkmaz ikilisi gümüş madalya alırken Judoda erkekler 60 kiloda Recep Çiftçi, kadınlar 57 kiloda ise Zeynep Çelik bronz madalya aldı.

Tekvandoda kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda Meryem Çavdar gümüş, erkekler K44 sınıfı 61 kiloda da Mahmut Bozteke bronz madalyayı ülkemize getirdi.

Atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında Ayşegül Pehlivanlar’la gümüş, halterde ise 55 kiloda Besra Duman’la bronz madalya kazandık.

Türkiye, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda 15 madalya aldı - 3. Resim

2004 Atina Para atıcılık Muharrem Korhan Yamaç Altın
2004 Atina Para atıcılık Muharrem Korhan Yamaç Bronz
2008 Pekin Para okçuluk Gizem Girişmen Altın
2008 Pekin Para masa tenisi Neslihan Kavas Bronz
2012 Londra Para halter Nazmiye Muslu Muratlı Altın
2012 Londra Para halter Çiğdem Dede Gümüş
2012 Londra Para atıcılık Muharrem Korhan Yamaç Gümüş
2012 Londra Para judo Nazan Akın Güneş Gümüş
2012 Londra Para masa tenisi Neslihan Kavas Gümüş
2012 Londra Para masa tenisi Ümran Ertiş-Neslihan Kavas-Kübra Öçsoy (Kadınlar takım) Gümüş
2012 Londra Para okçuluk Doğan Hancı Bronz
2012 Londra Golbol Golbol Erkek Milli Takımı Bronz
2012 Londra Para judo Duygu Çete Bronz
2012 Londra Para halter Özlem Becerikli Bronz
2016 Rio Para halter Nazmiye Muslu Muratlı Altın
2016 Rio Golbol Golbol Kadın Milli Takımı Altın
2016 Rio Para masa tenisi Abdullah Öztürk Altın
2016 Rio Para masa tenisi Kübra Korkut Gümüş
2016 Rio Para judo Ecem Taşın Bronz
2016 Rio Para atıcılık Ayşegül Pehlivanlar Bronz
2016 Rio Para judo Mesme Taşbağ Bronz
2016 Rio Para atletizm Semih Deniz Bronz
2016 Rio Para masa tenisi Abdullah Öztürk-Nesim Turan-Ali Öztürk (Erkekler takım) Bronz
2020 Tokyo Para masa tenisi Abdullah Öztürk Altın
2020 Tokyo Golbol Golbol Kadın Milli Takımı Altın
2020 Tokyo Para okçuluk Öznur Cüre-Bülent Korkmaz (Makaralı yay karışık takım) Gümüş
2020 Tokyo Para okçuluk Nihat Türkmenoğlu Gümüş
2020 Tokyo Para atıcılık Ayşegül Pehlivanlar Gümüş
2020 Tokyo Para tekvando Meryem Betül Çavdar Gümüş
2020 Tokyo Para masa tenisi Nesim Turan Bronz
2020 Tokyo Para masa tenisi Ali Öztürk Bronz
2020 Tokyo Para masa tenisi Kübra Korkut Bronz
2020 Tokyo Para judo Recep Çiftçi Bronz
2020 Tokyo Para judo Zeynep Çelik Bronz
2020 Tokyo Para halter Besra Duman Bronz
2020 Tokyo Para tekvando Mahmut Bozteke Bronz
2020 Tokyo Para yüzme Sevilay Öztürk Bronz
2020 Tokyo Para okçuluk Bahattin Hekimoğlu Bronz

Türkiye, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda 15 madalya aldı - 4. Resim

EN ÇOK KOTA HANGİ BRANŞTA ALINDI 2024?

Atletizmde özel sporcular 6, görme engelli sporcular 5, bedensel engelli milli sporcular 4 kota alırken en fazla kota alınan branş 15 kişi ile atletizm oldu. 

Okçuluk (9), tekvando (8), masa tenisi (8) ve atıcılık (7) takip etti. Türk sporcular yüzmede 6, halterde 5, badmintonda ve kürekte 2'şer, eskrimde ise 1 sporcuyla kota aldı.

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Kaynak: TGRT Haber
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