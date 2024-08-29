Türkiye, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda 15 madalya aldı

29 Ağustos 2024 10:02 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 10:06

Google'da Doodle olan Paris 2024 Paralimpik Oyunları açılış töreni TRT Spor ve Yıldız'da yayınlanacak

Google'da Doodle olan Paris 2024 Paralimpik Oyunları açılış töreni TRT Spor ve Yıldız'da yayınlanacak

28 Ağustos itibarıyla başlayan Paralimpik Oyunları'nda mücadeleler devam ediyorken madalya alan Türk sporcular da gündeme geldi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 13 branşta 87 sporcuyla mücadele ettik.

TÜRKİYE PARALİMPİK OYUNLARDA KAÇ MADALYA ALDI, SIRALAMA NEDİR?

Tokyo'da düzenlenen organizasyonda 87 sporcumuz yer alırken 2 altın, 4 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplamda 15 madalya kazandık.

2020 yılında düzenlenen oyunlarda Çin 96 altın, 60 gümüş ve 51 bronz olmak üzere 207 madalya alırken Büyük Britanya 41 altın, 38 gümüş, 45 bronz olmak üzere 124 aldı. ABD ise genel madalya sıralamasında üçüncü oldu.

PARALİMPİK OYUNLARI MADALYA ALAN TÜRK SPORCULAR

Tokyo Olimpiyatları'nda 42. sırada yer alırken 15 madalya kazandık. Golbol Kadın Milli Takımı şampiyon olurken Masa tenisinde mücadele eden Abdullah Öztürk altın madalya kazandı.

Kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde Sevilay Öztürk, bronz madalyayı almaya hak kazandı.

Erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu gümüş, Bahattin Hekimoğlu bronz, makaralı yay karışık takımda Öznur Cüre-Bülent Korkmaz ikilisi gümüş madalya alırken Judoda erkekler 60 kiloda Recep Çiftçi, kadınlar 57 kiloda ise Zeynep Çelik bronz madalya aldı.

Tekvandoda kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda Meryem Çavdar gümüş, erkekler K44 sınıfı 61 kiloda da Mahmut Bozteke bronz madalyayı ülkemize getirdi.

Atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında Ayşegül Pehlivanlar’la gümüş, halterde ise 55 kiloda Besra Duman’la bronz madalya kazandık.

2004 Atina Para atıcılık Muharrem Korhan Yamaç Altın 2004 Atina Para atıcılık Muharrem Korhan Yamaç Bronz 2008 Pekin Para okçuluk Gizem Girişmen Altın 2008 Pekin Para masa tenisi Neslihan Kavas Bronz 2012 Londra Para halter Nazmiye Muslu Muratlı Altın 2012 Londra Para halter Çiğdem Dede Gümüş 2012 Londra Para atıcılık Muharrem Korhan Yamaç Gümüş 2012 Londra Para judo Nazan Akın Güneş Gümüş 2012 Londra Para masa tenisi Neslihan Kavas Gümüş 2012 Londra Para masa tenisi Ümran Ertiş-Neslihan Kavas-Kübra Öçsoy (Kadınlar takım) Gümüş 2012 Londra Para okçuluk Doğan Hancı Bronz 2012 Londra Golbol Golbol Erkek Milli Takımı Bronz 2012 Londra Para judo Duygu Çete Bronz 2012 Londra Para halter Özlem Becerikli Bronz 2016 Rio Para halter Nazmiye Muslu Muratlı Altın 2016 Rio Golbol Golbol Kadın Milli Takımı Altın 2016 Rio Para masa tenisi Abdullah Öztürk Altın 2016 Rio Para masa tenisi Kübra Korkut Gümüş 2016 Rio Para judo Ecem Taşın Bronz 2016 Rio Para atıcılık Ayşegül Pehlivanlar Bronz 2016 Rio Para judo Mesme Taşbağ Bronz 2016 Rio Para atletizm Semih Deniz Bronz 2016 Rio Para masa tenisi Abdullah Öztürk-Nesim Turan-Ali Öztürk (Erkekler takım) Bronz 2020 Tokyo Para masa tenisi Abdullah Öztürk Altın 2020 Tokyo Golbol Golbol Kadın Milli Takımı Altın 2020 Tokyo Para okçuluk Öznur Cüre-Bülent Korkmaz (Makaralı yay karışık takım) Gümüş 2020 Tokyo Para okçuluk Nihat Türkmenoğlu Gümüş 2020 Tokyo Para atıcılık Ayşegül Pehlivanlar Gümüş 2020 Tokyo Para tekvando Meryem Betül Çavdar Gümüş 2020 Tokyo Para masa tenisi Nesim Turan Bronz 2020 Tokyo Para masa tenisi Ali Öztürk Bronz 2020 Tokyo Para masa tenisi Kübra Korkut Bronz 2020 Tokyo Para judo Recep Çiftçi Bronz 2020 Tokyo Para judo Zeynep Çelik Bronz 2020 Tokyo Para halter Besra Duman Bronz 2020 Tokyo Para tekvando Mahmut Bozteke Bronz 2020 Tokyo Para yüzme Sevilay Öztürk Bronz 2020 Tokyo Para okçuluk Bahattin Hekimoğlu Bronz

EN ÇOK KOTA HANGİ BRANŞTA ALINDI 2024?

Atletizmde özel sporcular 6, görme engelli sporcular 5, bedensel engelli milli sporcular 4 kota alırken en fazla kota alınan branş 15 kişi ile atletizm oldu.

Okçuluk (9), tekvando (8), masa tenisi (8) ve atıcılık (7) takip etti. Türk sporcular yüzmede 6, halterde 5, badmintonda ve kürekte 2'şer, eskrimde ise 1 sporcuyla kota aldı.