Türkiye, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda 15 madalya aldı
Tokyo'da düzenlenen hem olimpiyat hem de paralimpik oyunlarında Türkiye tüm branşlarda başarılı şekilde mücadele ederken 2024 Paris Paralimpik Oyunlarınları'nda heyecan başlarken Türkiye kaç tane madalya aldı, hangi branşta merak ediliyor.
28 Ağustos itibarıyla başlayan Paralimpik Oyunları'nda mücadeleler devam ediyorken madalya alan Türk sporcular da gündeme geldi.
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 13 branşta 87 sporcuyla mücadele ettik.
TÜRKİYE PARALİMPİK OYUNLARDA KAÇ MADALYA ALDI, SIRALAMA NEDİR?
Tokyo'da düzenlenen organizasyonda 87 sporcumuz yer alırken 2 altın, 4 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplamda 15 madalya kazandık.
2020 yılında düzenlenen oyunlarda Çin 96 altın, 60 gümüş ve 51 bronz olmak üzere 207 madalya alırken Büyük Britanya 41 altın, 38 gümüş, 45 bronz olmak üzere 124 aldı. ABD ise genel madalya sıralamasında üçüncü oldu.
PARALİMPİK OYUNLARI MADALYA ALAN TÜRK SPORCULAR
Tokyo Olimpiyatları'nda 42. sırada yer alırken 15 madalya kazandık. Golbol Kadın Milli Takımı şampiyon olurken Masa tenisinde mücadele eden Abdullah Öztürk altın madalya kazandı.
Kadınlar 50 metre sırtüstü S5 kategorisinde Sevilay Öztürk, bronz madalyayı almaya hak kazandı.
Erkekler makaralı yay W1 kategorisinde Nihat Türkmenoğlu gümüş, Bahattin Hekimoğlu bronz, makaralı yay karışık takımda Öznur Cüre-Bülent Korkmaz ikilisi gümüş madalya alırken Judoda erkekler 60 kiloda Recep Çiftçi, kadınlar 57 kiloda ise Zeynep Çelik bronz madalya aldı.
Tekvandoda kadınlar K44 sınıfı 49 kiloda Meryem Çavdar gümüş, erkekler K44 sınıfı 61 kiloda da Mahmut Bozteke bronz madalyayı ülkemize getirdi.
Atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında Ayşegül Pehlivanlar’la gümüş, halterde ise 55 kiloda Besra Duman’la bronz madalya kazandık.
|2004 Atina
|Para atıcılık
|Muharrem Korhan Yamaç
|Altın
|2004 Atina
|Para atıcılık
|Muharrem Korhan Yamaç
|Bronz
|2008 Pekin
|Para okçuluk
|Gizem Girişmen
|Altın
|2008 Pekin
|Para masa tenisi
|Neslihan Kavas
|Bronz
|2012 Londra
|Para halter
|Nazmiye Muslu Muratlı
|Altın
|2012 Londra
|Para halter
|Çiğdem Dede
|Gümüş
|2012 Londra
|Para atıcılık
|Muharrem Korhan Yamaç
|Gümüş
|2012 Londra
|Para judo
|Nazan Akın Güneş
|Gümüş
|2012 Londra
|Para masa tenisi
|Neslihan Kavas
|Gümüş
|2012 Londra
|Para masa tenisi
|Ümran Ertiş-Neslihan Kavas-Kübra Öçsoy (Kadınlar takım)
|Gümüş
|2012 Londra
|Para okçuluk
|Doğan Hancı
|Bronz
|2012 Londra
|Golbol
|Golbol Erkek Milli Takımı
|Bronz
|2012 Londra
|Para judo
|Duygu Çete
|Bronz
|2012 Londra
|Para halter
|Özlem Becerikli
|Bronz
|2016 Rio
|Para halter
|Nazmiye Muslu Muratlı
|Altın
|2016 Rio
|Golbol
|Golbol Kadın Milli Takımı
|Altın
|2016 Rio
|Para masa tenisi
|Abdullah Öztürk
|Altın
|2016 Rio
|Para masa tenisi
|Kübra Korkut
|Gümüş
|2016 Rio
|Para judo
|Ecem Taşın
|Bronz
|2016 Rio
|Para atıcılık
|Ayşegül Pehlivanlar
|Bronz
|2016 Rio
|Para judo
|Mesme Taşbağ
|Bronz
|2016 Rio
|Para atletizm
|Semih Deniz
|Bronz
|2016 Rio
|Para masa tenisi
|Abdullah Öztürk-Nesim Turan-Ali Öztürk (Erkekler takım)
|Bronz
|2020 Tokyo
|Para masa tenisi
|Abdullah Öztürk
|Altın
|2020 Tokyo
|Golbol
|Golbol Kadın Milli Takımı
|Altın
|2020 Tokyo
|Para okçuluk
|Öznur Cüre-Bülent Korkmaz (Makaralı yay karışık takım)
|Gümüş
|2020 Tokyo
|Para okçuluk
|Nihat Türkmenoğlu
|Gümüş
|2020 Tokyo
|Para atıcılık
|Ayşegül Pehlivanlar
|Gümüş
|2020 Tokyo
|Para tekvando
|Meryem Betül Çavdar
|Gümüş
|2020 Tokyo
|Para masa tenisi
|Nesim Turan
|Bronz
|2020 Tokyo
|Para masa tenisi
|Ali Öztürk
|Bronz
|2020 Tokyo
|Para masa tenisi
|Kübra Korkut
|Bronz
|2020 Tokyo
|Para judo
|Recep Çiftçi
|Bronz
|2020 Tokyo
|Para judo
|Zeynep Çelik
|Bronz
|2020 Tokyo
|Para halter
|Besra Duman
|Bronz
|2020 Tokyo
|Para tekvando
|Mahmut Bozteke
|Bronz
|2020 Tokyo
|Para yüzme
|Sevilay Öztürk
|Bronz
|2020 Tokyo
|Para okçuluk
|Bahattin Hekimoğlu
|Bronz
EN ÇOK KOTA HANGİ BRANŞTA ALINDI 2024?
Atletizmde özel sporcular 6, görme engelli sporcular 5, bedensel engelli milli sporcular 4 kota alırken en fazla kota alınan branş 15 kişi ile atletizm oldu.
Okçuluk (9), tekvando (8), masa tenisi (8) ve atıcılık (7) takip etti. Türk sporcular yüzmede 6, halterde 5, badmintonda ve kürekte 2'şer, eskrimde ise 1 sporcuyla kota aldı.