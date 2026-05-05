Paris’te iklim diplomasisi: COP31 Şampiyonu Samed Ağırbaş G7 Zirvesi’nde kritik temaslarda bulundu!

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, 4 Mayıs’ta Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilen G7 toplantıları kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Gün boyu süren temaslarda, küresel iklim kriziyle mücadelede hayati önem taşıyan başlıklar masaya yatırıldı.
G7 bünyesinde düzenlenen oturumlara konuşmacı olarak katılan Ağırbaş, küresel iklim politikasının en deneyimli isimlerinden biri olan Fransa Eski Başbakanı Laurent Fabius ile de ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, COP31 sürecine yönelik somut iş birliği alanları ve stratejik ortaklıklar değerlendirildi.
Toplantılar boyunca sürdürülebilir bir gelecek için uluslararası dayanışmanın önemine dikkat çeken Samed Ağırbaş, Sıfır Atık Vakfı’nın bu süreçteki öncü rolünü vurguladı. Paris’teki temasların, Türkiye’nin COP31 başkanlığına giden yolda uluslararası destek ve sinerji oluşturması açısından kritik bir dönüm noktası olduğu ifade edildi.