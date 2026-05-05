Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, 4 Mayıs’ta Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilen G7 toplantıları kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Gün boyu süren temaslarda, küresel iklim kriziyle mücadelede hayati önem taşıyan başlıklar masaya yatırıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Paris’te iklim diplomasisi: COP31 Şampiyonu Samed Ağırbaş G7 Zirvesi’nde kritik temaslarda bulundu! Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Paris'te G7 toplantıları kapsamında küresel iklim kriziyle mücadele başlıklarını ele aldı. Samed Ağırbaş, 4 Mayıs'ta Paris'te gerçekleştirilen G7 toplantıları kapsamında yoğun temaslarda bulundu. Ağırbaş, küresel iklim kriziyle mücadelede hayati önem taşıyan başlıkları masaya yatırdı. Fransa Eski Başbakanı Laurent Fabius ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede COP31 sürecine yönelik somut iş birliği alanları ve stratejik ortaklıklar değerlendirildi. Ağırbaş, toplantılar boyunca sürdürülebilir bir gelecek için uluslararası dayanışmanın önemine dikkat çekti. Paris'teki temasların, Türkiye'nin COP31 başkanlığına giden yolda uluslararası destek ve sinerji oluşturması açısından kritik olduğu ifade edildi.

LAURENT FABİUS İLE ÖZEL GÖRÜŞME

G7 bünyesinde düzenlenen oturumlara konuşmacı olarak katılan Ağırbaş, küresel iklim politikasının en deneyimli isimlerinden biri olan Fransa Eski Başbakanı Laurent Fabius ile de ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, COP31 sürecine yönelik somut iş birliği alanları ve stratejik ortaklıklar değerlendirildi.

"KÜRESEL İŞ BİRLİĞİ ŞART"

Toplantılar boyunca sürdürülebilir bir gelecek için uluslararası dayanışmanın önemine dikkat çeken Samed Ağırbaş, Sıfır Atık Vakfı’nın bu süreçteki öncü rolünü vurguladı. Paris’teki temasların, Türkiye’nin COP31 başkanlığına giden yolda uluslararası destek ve sinerji oluşturması açısından kritik bir dönüm noktası olduğu ifade edildi.