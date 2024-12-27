Partizan - Fenerbahçe Beko maçının saati ve hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

27 Aralık 2024 09:00 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 09:23

THY EuroLeague kapsamında bugün (27 Aralık Cuma 2024) temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile Sırbistan ekibi Partizan karşı karşıya gelecek. Sporseverler tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe Beko - Partizan maçının saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı gündem oldu. Karşılaşma saat 22.30'da başlayacak.

Fenerbahçe Beko bugün THY EuroLeague'nin 18. hafta karşılaşmaları kapsamında Partizan ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Lig'de 5. sırada yer alan sarı-lacivertliler son 5 karşılaşmanın 4'ünde sahadan mağlubiyet ile ayrıldı.

Saranas Jasikevicius liderliğindeki Fenerbahçe Beko bu karşılaşmayı kazanarak son dönemlerde yaşanan kötü gidişatı değiştirmeyi hedefliyor.

Partizan ise son 5 karşılaşmanın 3'ünde parkeden galibiyet ile ayrılırken 2'sinde ise mağlubiyet aldı.

PARTİZAN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Bugün (27 Aralık 2024) oynanacak olan Partizan - Fenerbahçe Beko karşılaşması S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Sezonun ilk yarısında Ülker Arena'da oynanan ilk karşılaşmada sarı-lacivertliler 89-72'lik skorla parkeden galibiyet ile ayrılmıştı.

Fenerbahçe Beko ile Partizan tarih boyunca ise 15 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmaların 9'unda galibiyet alırken 6'sında ise mağlup oldu.

PARTİZAN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Belgrad Arena'da oynanacak olan Partizan - Fenerbahçe Beko karşılaşması bugün saat 22.30'da başlayacak.

Karşılaşma öncesinde takımın son durumu hakkında açıklama yapan sarı-lacivertli kulüp Scottie Wilbekin, Dyshawn Pierre, Arturs Zagars ve Wade Baldwin'in bu karşılaşmada forma giymeyeceğini belirtti.