26 Ekim Pazartesi günü futbol takviminde Trendyol Süper Lig’in 9. haftası kapsamında oynanacak karşılaşmalar ile Avrupa liglerinden mücadeleler bulunuyor. Günün programında Rizespor-Trabzonspor ve Beşiktaş-Başakşehir maçları saat 19.00’da başlayacak. Süper Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmaları arasında yer alan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi de pazartesi günü oynanacak. RAMS Park’ta yapılacak mücadele öncesinde takımların ligdeki puan durumları, karşılaşmanın hakem kadrosu ve canlı yayın bilgileri merak ediliyor. 26 Ekim Pazartesi kimin maçı var? İşte 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak maçların programı ve Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasına ilişkin ayrıntılar.

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HABERİN ÖZETİ Pazartesi kimin maçı var? 26 Ekim 2026 Pazartesi günün maç programı! Pazartesi kimin maçı var? 26 Ekim Pazartesi günü Trendyol Süper Lig'in 9. haftası ve Avrupa liglerinden önemli futbol karşılaşmaları oynanacak. Günün öne çıkan maçları arasında Rizespor-Trabzonspor, Beşiktaş-Başakşehir ve sezonun ilk Galatasaray-Fenerbahçe derbisi yer alıyor. Galatasaray ligde 19 puanla lider, Fenerbahçe ise 16 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak ve beIN SPORTS 1 ile TOD üzerinden yayınlanacak. Avrupa liglerinden ise Santa Clara-Benfica, Montpellier-Red Star ve Sevilla-Osasuna maçları oynanacak.

PAZARTESİ KİMİN MAÇI VAR?

26 Ekim Pazartesi günü futbolseverleri farklı liglerden karşılaşmalar bekliyor. Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak mücadelelerin yanı sıra Portekiz, Fransa ve İspanya liglerinde de maçlar yapılacak. Günün programında Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir kulüplerinin karşılaşmaları yer alıyor. Maçların başlama saatleri belli oldu.

Pazartesi günü saat 19.00’da Rizespor ile Trabzonspor ve Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Saat 20.00’de Mardin 1969-Manisa FK mücadelesi oynanacak. Akşamın ilerleyen saatlerinde ise saat 21.30’da Galatasaray-Fenerbahçe derbisi futbol gündeminin önemli karşılaşmalarından biri olacak. Avrupa liglerindeki programda saat 21.45’te Santa Clara-Benfica, 22.45’te Montpellier-Red Star ve 23.00’te Sevilla-Osasuna maçları bulunuyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ ÖNCESİ SON DURUM

Galatasaray, Süper Lig’de geride kalan sekiz haftada topladığı 19 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, oynadığı karşılaşmalarda altı galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Kendi sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan Galatasaray, derbide alacağı sonuçla ligdeki konumunu korumak için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe ise sekiz haftalık lig performansında beş galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet elde etti. Toplam 16 puana sahip olan sarı-lacivertli ekip, puan tablosunda üçüncü sırada yer alıyor. Galatasaray ile arasında üç puan bulunan Fenerbahçe, deplasmanda oynayacağı derbide puan mücadelesi verecek.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30’da başlayacak. RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele dijital yayın platformu TOD üzerinden de takip edilebilecek.

26 EKİM PAZARTESİ GÜNÜN MAÇLARI

26 Ekim Pazartesi günü oynanacak karşılaşmaların programında Türkiye liglerinden beş maç bulunuyor. Günün ilk karşılaşmaları saat 19.00’da başlayacak. Rizespor, sahasında Trabzonspor ile karşılaşırken Beşiktaş da Başakşehir’i ağırlayacak. Saat 20.00’de Mardin 1969 ile Manisa FK karşı karşıya gelecek. Bu maçların ardından saat 21.30’da Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park’ta sezonun ilk derbisinde mücadele edecek.

Günün maç programında yer alan karşılaşmaların başlama saatleri şöyle:

19.00: Rizespor – Trabzonspor

19.00: Beşiktaş – Başakşehir

20.00: Mardin 1969 – Manisa FK

21.30: Galatasaray – Fenerbahçe

21.45: Santa Clara – Benfica

22.45: Montpellier – Red Star

23.00: Sevilla – Osasuna