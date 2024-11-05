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Peyk grubunun solisti İrfan Alış'ın ölüm nedeni henüz bilinmiyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
05 Kasım 2024 11:30 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 11:35
Peyk grubunun solisti İrfan Alış&#039;ın ölüm nedeni henüz bilinmiyor

1991 senesinde kurulmaya başlayan Peyk grubunun solisti olan İrfan Alış'ın ölüm haberini grup üyeleri X platformu üzerinden paylaştı. 53 yaşındaki sanatçının vefat haberiyle beraber şarkıları ve albümleri de konuşuldu.

Peyk grubunun solisti olarak tanınan sanatçı İrfan Alış'ın vefat haberi hayranlarını üzerken ölüm sebebine dair açıklama bekleniyor.

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile solistin ölüm haberi sevenleri ile paylaşıldı.

İRFAN ALIŞ ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

Peyk grubunun solistliğini yapan İrfan Alış'ın ölüm haberini grup sosyal medya hesabından "Irfanimizi bu sabah kaybettik." paylaşımı ile hayranlarıyla paylaştı.

Peyk grubunun solisti İrfan Alış'ın ölüm nedeni henüz bilinmiyor - 1. Resim

Alış'ın ölüm sebebi henüz duyurulmazken sevenleri paylaşımın altına "Başımız sağolsun, neden vefat etti?" gibi yorumlarda bulundu. Bartu Küçükçağlayan ise sosyal medya hesabından vefat haberine dair paylaşımda bulundu.

Küçükçağlayan X hesabından "seni çok seviyorum.  iyi ki karşılaştık. sesin sözün bize emanet. seni kaybetmeyeceğim irfan abi." sözleri ile üzüntüsünü paylaştı.

İRFAN ALIŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Grubun kuruluşu 1991 senelerine uzanırken Alış, solistlik yapıyordu.

Peyk grubunun solisti İrfan Alış'ın ölüm nedeni henüz bilinmiyor - 2. Resim

Serdal Ersoy gitarist olurken ikili İstanbul Üniversitesi Kampüsünde tanıştı. Birçok beste ve söz yazmalarının ardından 1995 yılında davulda olan Ertan Çalışkan ve kemanist olan Özgür Ulusoy ile tanıştılar.

2006 senesinde ise bas gitarda olan Barış Tokgöz ile buluşarak grup oluştu.

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Kaynak: TGRT Haber

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