Adele hayranlarına üzen haberi verdi: Yanlış ilaç yüzünden müzik yaşamı zora girdi

27 Ekim 2024 18:39 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 18:46

Adele, sağır olduğunu ve müziğe ara vermek zorunda kaldığını açıkladı. Hayranlarına üzücü habere veren Adele, doğumdan bile kötü ağrılar yaşadığını anlattı.

Ünlü şarkıcı Adele​ hayranlarını üzecek haberi verdi. 36 yaşındaki güçlü ses, artık duyma kaybı yaşadığını ve kısmen işitme engelli olduğunu duyurdu. Nadir bir su bakterisiyle teması sonucu ağır bir enfeksiyon yaşayan Adele sol kulağının artık sağır olduğunu duyurdu. Müzik hayatına da ara vereceğini bildirdi.

ADELE ARTIK KISMEN İŞİTME ENGELLİ

Adele, tedavi edilmesi çok zor olduğu belirtilen nadir su bakterisiyle temas ettikten sonra 'kısmen işitme engelli' kaldığını sevenleriyle paylaştı.

Bir çocuk annesi şarkıcı, Las Vegas'taki Caesars Palace'taki sahne performansı esnasında sağlık sorununu, "Kulak enfeksiyonum var ve bu çok korkunç. Daha önce hiç böyle bir hastalık yaşamadım. Bu şimdiye kadar başıma gelen en acı verici şeydi. Doğumdan daha kötüydü" diye anlattı.

"Nadir bir su bakterisi. Tedavisi çok zor. Birkaç gün boyunca yanlış antibiyotik kullandım. Sonunda işe yarayan bir antibiyotik vermeyi başardılar" diyen Adele, "Birkaç kez kulağımı kesmek istedim. Artık acı çekmiyorum, bu harika ama sol kulağım biraz sağır kaldı" şeklinde konuştu.

Las Vegas'ta 'Weekends With Adele' adıyla turnesine devam eden Adele, konser serisini tamamladıktan sonra müziğe ara verecek.