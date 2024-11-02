Pi'nin Yaşamı gerçek mi? Senaryosunu David Magee yazdı
Yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle izlenen Pi'nin Yaşamı, halen ekranlara geldiğinde beğeni topluyor. İlginç konusu ve sahneleri ile adından söz ettiren filmi izleyenler hikayesinin gerçek olup olmadığını araştırdı.
Televizyon ekranlarında tekrar tekrar yayınlanan Pi'nin Yaşamı, senaryosu ile izleyiciden tam not aldı.
Senaryosu ve oyuncu kadrosu beğenilen filmin uyarlama olup olmadığı merak edilmişti.
Pİ'NİN YAŞAMI GERÇEK Mİ?
Filmde yaşananlar gerçek değildir. Yann Martel'in yazdığı aynı isimli romandan uyarlama olurken Ang Lee'in yönettiği ve uyarlama senaryosunu David Magee'nin yazdığı film, 11 dalda Akademi Ödülü'ne aday gösterildi.
Pİ'NİN YAŞAMI OYUNCULARI
Suraj Sharma - Piscine Molitor "Pi" Patel 16 yaş
Irrfan Khan - Pi yetişkin
Ayush Tandon- Pi, 12 yaş
Gautam Belur - Pi 5 yaş
Gita Patel - Tabu
Santosh Patel - Adil Hussain
Gérard Depardieu - Aşçı
Po-Chieh Wang -Tayvanlı denizci
Rafe Spall - Yazar
Shravanthi Sainath - Anandi
Andrea Di Stefano -Rahip
Vibish Sivakumar - Ravi Patel.
Pİ'NİN YAŞAMI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Yann Martel'in yazdığı aynı isimli romandan uyarlama olan film 2012'de çıktı. 16 yaşında olan Piscine Molitor "Pi" Patel'in yanında olan Richard Parker adındaki kaplan ile Pasifik Okyanusu'nda yaşadıkları konu ele alınıyor.