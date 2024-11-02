Pi'nin Yaşamı gerçek mi? Senaryosunu David Magee yazdı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

02 Kasım 2024 17:52 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 17:58

Yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgiyle izlenen Pi'nin Yaşamı, halen ekranlara geldiğinde beğeni topluyor. İlginç konusu ve sahneleri ile adından söz ettiren filmi izleyenler hikayesinin gerçek olup olmadığını araştırdı.

Televizyon ekranlarında tekrar tekrar yayınlanan Pi'nin Yaşamı, senaryosu ile izleyiciden tam not aldı. Senaryosu ve oyuncu kadrosu beğenilen filmin uyarlama olup olmadığı merak edilmişti. Pİ'NİN YAŞAMI GERÇEK Mİ? Filmde yaşananlar gerçek değildir. Yann Martel'in yazdığı aynı isimli romandan uyarlama olurken Ang Lee'in yönettiği ve uyarlama senaryosunu David Magee'nin yazdığı film, 11 dalda Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. Pİ'NİN YAŞAMI OYUNCULARI Suraj Sharma - Piscine Molitor "Pi" Patel 16 yaş

Irrfan Khan - Pi yetişkin

Ayush Tandon- Pi, 12 yaş

Gautam Belur - Pi 5 yaş

Gita Patel - Tabu

Santosh Patel - Adil Hussain

Gérard Depardieu - Aşçı Po-Chieh Wang -Tayvanlı denizci

Rafe Spall - Yazar

Shravanthi Sainath - Anandi

Andrea Di Stefano -Rahip

Vibish Sivakumar - Ravi Patel. Pİ'NİN YAŞAMI NE ZAMAN ÇEKİLDİ? Yann Martel'in yazdığı aynı isimli romandan uyarlama olan film 2012'de çıktı. 16 yaşında olan Piscine Molitor "Pi" Patel'in yanında olan Richard Parker adındaki kaplan ile Pasifik Okyanusu'nda yaşadıkları konu ele alınıyor. İlgili Haberler Cannes'da Türk oyuncular arasında gerilim! Can Yaman'a bardak fırlattı ''Kızım Nerede'' ve ''Alev Alev'' dizisinin oyuncusu Pelin Yoru hayatını kaybetti