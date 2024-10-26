Cannes'da Türk oyuncular arasında gerilim! Can Yaman'a bardak fırlattı

26 Ekim 2024 11:57 - Güncelleme : 26 Ekim 2024 12:10

Cannes Film Festivali'nde düzenlenen bir partide Türk oyuncuların arasındaki gerginlik damga vurdu. Türk oyuncuların ilgi gösterdiği partiye Can Yaman ve Aslı Turanlı da yer aldı. İddialara göre Can Yaman ve Aslı Turanlı arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucu bardak fırlatıldı.

Cannes Film Festivali​'nde düzenlenen bir partide birbirinden ünlü isimler bir araya geldi. Yapımcılar ve sektörün önde isimlerin olduğu partide Türk oyunculardan Can Yaman​ ve Aslı Turanlı da yer aldı. Türk oyuncuların yoğun ilgi gösterdiği Cannes Film Festivali partisi, ilerleyen saatlerde beklenmedik bir olayla karşı karşıya kaldı.

ASLI TURAN İLE CAN YAMAN ARASINDA TATSIZ OLAY

Sabah gazetesinden Hakan Uç'un haberine göre Aslı Turanlı ve Can Yaman da bu ünlüler arasında yer aldı. İkili arasında gerçekleşen tatsız olay sosyal medyada geniş yankı buldu.

BARDAK FIRLATTI

İddialara göre Yaman'ın Turanlı'nın olduğu tarafa doğru ilerlerken başlayan tartışma, beklenmedik bir şekilde tansiyonu yükseltti. Turanlı, Yaman'ın hareketlerinden rahatsız olarak elindeki bardağı ona doğru fırlattı.

Olay anında partiye katılan diğer konuklardan bazıları ise olayın çarpışma sonucu geliştiğini bardağın aslında Yaman'a fırlatılmadığını belirtti. Yaşanan bu durum patinin en çok konuşulan konusu olurken, sosyal medyada da geniş bir yankı buldu.