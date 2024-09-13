13 Eylül 2024 15:44 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 15:47

Binlerce polis adayı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) mülakat yerleri ve tarihleri açıklandı.

Polis Akademisi​ internet sitesinde yayınlanan duyuruda “2024 Yılı PMYO Mülakat​ Sınavına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri Açıklanmıştır.” ifadelerine yer​ verilerek PMYO mülakat​ tarihleri ve yerleri online sistem üzerinden öğrenileceği belirtildi.

PMYO MÜLAKAT​ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Polis Akademisi​ internet sitesinde Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) mülakat​ yerleri ve tarihlerinin 13 Eylül Cuma (bugün) itibarıyla açıklandığı duyuruldu.

PMYO MÜLAKAT​ YERLERİ VE TARİHLERİ NASIL SORGULANIR?

2024 yılı Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) kapsamında yapılan mülakat​ sınav yerleri ve tarihleri Polis Akademisi​ (PA) internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sorgulanabilecek.

PMYO MÜLAKATA NASIL GİDİLİR?

Adayların, Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya ile kesici, delici alet, yanıcı, parlayıcı madde, yaka rozeti ve broş bulundurmamaları gerekiyor.

PMYO SÖZLÜ MÜLAKATTA NE SORULUR?

PMYO sözlü mülakatlarda geçtiğimiz dönemlerde sorulan bazı sorular şu şekildedir;

Fatih Sultan Mehmet’in özel olarak yurt dışından getirttiği ressamın ismini biliyor musunuz?

Görevi kötüye kullanmak ne demek?

Halka yürümek ne demek?

Kalibre ne demek?

İnsanlar neden suç işler?

Öz yönetim nedir?

Federal devlet nedir?

Teori nedir?

İnternetin ve sosyal medyanın günümüzdeki yeri ve önemi nedir?

İnterpol nedir?

İstihbarat ne demek?

İstihbarat türleri nelerdir?

İstiklal Marşı hakkında bilgi veriniz.

Mudanya Ateşkes Antlaşmasının tarihi ve önemi hakkında bilgi veriniz.

Fırat Kalkanı Operasyonu hangi amaçla yapılmıştır?

Zeytin Dalı Operasyonu hangi amaçla yapılmıştır?

ÖSO nedir?

Kızılay nedir?



Egemenlik nedir?

Ülke nedir?

Kağıt paraların arkasında kimlerin fotoğrafları var, açıklayınız.

Kanunsuz emir nedir?

İyi bir poliste bulunması gereken özellikler nelerdir?

Bilim adamlarında bulunması gereken özellikler nelerdir?

İstiklal Marşı’nın ilk üç kıtasını okuyunuz.

“Jeopolitik” kavramını açıklayınız.

İstanbul’daki bazı tarihi yerleri sayınız.

İçişleri Bakanımız kim?

İlk Emniyet Genel Müdürümüz kim?

İlk kadın Emniyet Genel Müdürümüzün ismi ne?

Kudüs’ü kim fethetmiştir?

Tüzük nedir?

Kayyum nedir?

Karadeniz’de turizm neden gelişmez?

Mermi ve silahların çapına ne denir?

E-devlet nedir?

Mesleki motivasyon nedir?

Yasa nedir?

Neden polis olmak istiyorsun?

Hukuki olay nedir?

Eğitim nedir?

Polis Akademisi’nin misyonu nedir?

Suç korkusu nedir?

Halkçılık ilkesini açıklayınız.

Polis Akademisi​ Başkanı kimdir?

Cumhuriyetçilik ilkesini açıklayınız.

Polis amblemindeki çift başlı kartal neyi ifade eder?