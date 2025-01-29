Poppy Playtime Chapter 4 ne zaman çıkacak? Korku oyununun çıkacağı tarih açıklandı

29 Ocak 2025 17:09 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 17:23

Dünyanın en popüler korku oyunlarından olan Poppy Playtime serisinin dördüncü oyununun geçtiğimiz günlerde fragmanı yayınlanmıştı. Oyunun fragmanının yayınlanmasının ardından Poppy Playtime Chapter 4 ne zaman çıkacak sorusu gündeme geldi. Oyunun Steam sayfasında çıkış tarihi belli oldu.

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Amerikalı bağımsız geliştirici Mob Entertainment tarafından geliştirilen hayatta kalma-korku oyunu Poppy Playtime serisinin yeni oyununun çıkışına sayılı günler kaldı.

Bölüm şeklinde ilerleyen seri son çıkan üçüncü oyunu ile mobil, PC ve konsol platformlarında ciddi satış başarıları elde etmişti.

Serinin dördüncü oyunu da üçüncü oyunun ardından bir yıl sonra çıkış yapacak.

POPPY PLAYTİME 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Steam'de yer alan bilgilere göre Poppy Playtime 4, 30 Ocak 2025 tarihinde çıkış yapacak.

Serinin ilk oyunu 12 Ekim 2021 tarihinde PC platformunda yayınlanmıştı. Büyük başarılar elde eden oyunun ikinci bölümü ise bir yıl sonra 5 Mayıs 2022 tarihinde çıkış yapmıştı.

İkinci oyun hikaye tarafından kullanıcılardan tam not alsa da hataları nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Serinin son çıkan üçüncü oyunu ise 30 Ocak 2024'te PC, Xbox ve PlayStation platformlarına aynı anda çıkış yaptı ve büyük satış rakamları elde etti. Ayrıca serinin üç oyunu da daha sonradan Android ve iOS platformlarına da getirildi.

Korku oyunları arasında tarzı ile farklı bir yer edinen seri dördüncü oyunu ile birlikte daha çok oyuncuya ulaşmayı hedefliyor.