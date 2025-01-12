Valorant telefon nasıl alınır? Son güncelleme ile oyuna eklenmişti

12 Ocak 2025 13:54 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 14:03

Riot Games'in dünyaca ünlü popüler oyunu Valorant'a geçtiğimiz günlerde yapılan güncellemenin ardından telefon eklendi. Oyuncular tarafından Valorant'ta telefonun nasıl alınacağı gündem oldu. Karşılaşmaya girmeden önce telefonu ayarlardan eklemeniz gerekiyor.

Dünyanın en popüler FPS oyunlarından biri olan Valorant'ta oyuncuların ilgisini devam ettirmek için güncellemeler gelmeye devam ediyor.

Son yapılan büyük güncellemede oyuna yeni bir karakter eklendi. Karakterin yanı sıra oyuna ayrıca telefon​ da eklendi.

Oyuncuların bir aksesuar olarak oyunda kullanabileceği bu telefonun nasıl alınacağı ise merak edildi.

VALORANT​ TELEFON NASIL ALINIR?

Valorant'ta telefonu almak için ilk önce oyunun açılış ekranında "Koleksiyon" seçeneğine tıklamanız gerekiyor.

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra "Spreyler (İfadeler)" kategorisine girmelisiniz.

Spreyler kategorisinde büyük kırmızı "Oyna" tuşunun altında "Donatılar" seçeneği yer alıyor.

Buradan telefonu seçerek "Kuşan" tuşuna tıklamanız yeterli oluyor.

Daha sonra oyuna girdiğinizde T tuşuna basılı tutarak, telefonu seçip istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

VALORANT TELEFON ÜCRETSİZ Mİ?

Valorant'ta telefon özelliği ücretsiz olarak bütün kullanıcılara dağıtıldı.

Ayrıca telefonun haricinde "Kar Tanesi" donatısı da oyunda yer alıyor. Ancak bu donatı ücretli olarak oyunculara satılıyor.

İlerleyen zamanda ücretli ve ücretsiz donatıların giderek sayısının artacağı tahmin ediliyor.