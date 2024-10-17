Raschica'nın Beşiktaş-Konyaspor maçında oynayıp oynamayacağı açıklandı

17 Ekim 2024 10:39 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 10:58

Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftası kapsamında oynanacak olan Beşiktaş-Konyaspor karşılaşmasında Rashica'nın oynayıp oynamayacağı gündem oldu. Milli maçta sakatlanan futbolcunun durumu taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Beşiktaş-Konyaspor maçının hakeminin kim olduğu açıklandı

Beşiktaş-Konyaspor maçının hakeminin kim olduğu açıklandı

Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig​ kaldığı yerden tekrardan devam ediyor.

Süper Lig'in dokuzuncu haftası kapsamında Beşiktaş​ kendi evinde Konyaspor​'u ağırlayacak.

20 Ekim Pazar günü saat 16.00'da oynanacak olan karşılaşmada Rashica​'nın oynayıp oynamayacağı ise taraftarlar tarafından merak ediliyor.

RASHİCA BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR, YOK?

Rashica, Trendyol Süper Lig kapsamında oynanacak olan Beşiktaş-Konyaspor maçında sakatlığı nedeniyle oynamayacak.

Kosovalı yıldız futbolcu, 15 Ekim tarihinde oynanan milli maçta sakatlanmıştı.

Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre oyuncunun uyluk üst iç adalesinde gerileme ve ödem tespit edildi.

Beşiktaş'ın Rashica'nın sakatlık​ durumu ile ilgili yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Futbolcumuz Milot Rashica, Kosova milli takımının 15 Ekim 2024 tarihinde oynadığı müsabakada uyluk iç kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edememiştir.

Milot Rashica’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk üst iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem saptanmıştır.

Futbolcumuz Milot Rashica’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."