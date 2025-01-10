Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aydın'a ne zaman, saat kaçta gelecek? Otoyol açılışı ve il kongresine katılacak

10 Ocak 2025 10:54 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 11:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün (10 Ocak 2025 Cuma) Aydın'da otoyol açılışına ve AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak. Açıklanan programın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aydın'a ne zaman, saat kaçta geleceği belli oldu.

Aydın-Denizli Otoyolu kaç dakika, açıldı mı? Otoyolun güzergah haritası ve geçiş ücreti gündemde

Aydın-Denizli Otoyolu kaç dakika, açıldı mı? Otoyolun güzergah haritası ve geçiş ücreti gündemde

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Aydın​ ve Denizli​ illerindeki mesafeyi 2 saatten 55 dakikaya indirecek olan "Aydın-Denizli Otoyolu"nun açılışı bugün gerçekleştirilecek. Açılışın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​ tarafından yapılacağı açıklandı.

Yapılan açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne zaman Aydın'a geleceği vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN AYDIN'A NE ZAMAN GELECEK?

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün ilk olarak saat 14.00'de Hasan Güngör Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek AK Parti Denizli 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

Denizli'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 16.30'da ikinci durağı olan Aydın'a geçecek. Burada Aydın-Denizli Otoyolu'nun açılışına katılacak.

Açılışından ardından, saat 17.30'da Efeler ilçesinde bulunan Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak.

AK Parti Aydın İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ise kongre saat 15.30'da başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için kentteki güvenlik önlemlerinin en süt seviyeye çıkartıldığı belirtildi.