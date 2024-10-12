Reynmen ile evlenen Emire Cansu Kurtaran kimdir? Düğün fotoğrafları sosyal medyada konuşuldu

12 Ekim 2024 09:44 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 09:46

Sosyal medyada paylaşımları ve şarkıları ile gündeme gelen Reynmen, Emire Cansu Kurtaran ile evlendi. Çiftin düğününden fotoğraflar beğeni toplarken Emire Cansu Kurtaran kimdir, nereli merak edildi. Düğün, İtaya'da gerçekleşti.

Yusuf Aktaş ve Emire Cansu Kurtaran, İtalya'da düzenledikleri düğün​ ile göz doldurdu. Uzun zamandır sosyal medya fenomeni olarak tanınan Reynmen​, çıkardığı şarkıları ile de adından söz ettirdi.

Uzun süredir beraber olan çift evlendi. Emire Cansu Kurtaran'ın eski hali de sevenleri tarafından araştırıldı.

EMİRE CANSU KURTARAN KİMDİR, NERELİ?

İngiltere'de yaşayan Kurtaran, Eynsford College mezunudur. 1996 senesinde Bursa'da doğan isim, uzun zamandır Reynmen ile birlikteydi.

Miss Turkey 2017 finalistlerinden bir tanesi olan Kurtaran, bir dönem modellik ile ilgilenmişti.

REYNMEN VE SEVGİLİSİ EMİRE CANSU KURTARAN EVLENDİ Mİ, NEREDE?

Uzun süredir birlikte olan çift sosyal medya paylaşımları ile ilgi çekmişti.

Sevilen ikilinin düğün fotoğrafları da oldukça konuşulurken tebrik mesajları paylaşıldı. Çift, 11 Ekim'de İtalya'da düzenledikleri sade bir düğün ile evlendi.